Juventus - I convocati e la formazione verso la SPAL: spazio al turnover

Al termine dell'allenamento odierno, Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati per il match di domani sera (20.45) contro la SPAL, valido per il turno infrasettimanale di Serie A.

Solito tris di portieri con Gigi Buffon (fresco di premio come portiere dell'anno), Szczesny e Pinsoglio. In difesa, non recupera Benatia; out anche Howedes, gli unici tre centrali a disposizione sono Chiellini, Barzagli e Rugani. Per quanto riguarda i terzini, De Sciglio è presente in lista ma difficilmente sarà impiegato con due soli allenamenti nelle gambe. Ci sono invece Asamoah, Lichsteiner ed Alex Sandro. In mezzo, arruolati Pjanic, Bentancur, Marchisio e soprattutto Sami Khedira, fresco di tripletta e pallone firmato dai compagni in bacheca. Ancora fuori dalla lista, invece, Sturaro e Matuidi. La trequarti potrà contare invece su Bernardeschi, Douglas Costa, Cuadrado e Dybala, ma non su Mandzukic, che sconterà la squalifica dopo l'espulsione di Udine, e si aggiunge al lungodegente Pjaca.

Davanti, Higuain è l'unica punta nel senso classico del termine.

I convocati

1 Buffon

2 De Sciglio

3 Chiellini

5 Pjanic

6 Khedira

7 Cuadrado

8 Marchisio

9 Higuaín

10 Dybala

11 Douglas Costa

12 Alex Sandro

15 Barzagli

16 Pinsoglio

22 Asamoah

23 Szczesny

24 Rugani

26 Lichtsteiner

30 Bentancur

33 Bernardeschi

Il 4-2-3-1 di Allegri dovrebbe quindi prendere forma con qualche alternativa rispetto al classico XI juventino, tra necessità e turnover: Szczesny e Barzagli daranno verosimilmente un turno di riposo a Buffon e Chiellini, con l'azzurro che comporrà assieme a Rugani la coppia di alfieri al centro della difesa. Lichsteiner ed Alex Sandro dovrebbero prendere posto sulle fasce, mentre in mezzo, accanto a Pjanic, potrebbe tornare dal primo minuto Bentancur. Khedira è infatti in forma, ma sottoporre il suo fisico a troppa pressione potrebbe non essere una scelta lungimirante. Davanti, Bernardeschi insidia la titolarità di Cuadrado, con Douglas Costa che si adatterà sulla mancina. Intoccabili, invece, Dybala ed Higuain.

La probabile formazione

Juventus (4-2-3-1): Szczesny; Lichtsteiner, Barzagli, Rugani, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic; Bernardeschi, Dybala, Douglas Costa; Higuain. All. Allegri.