Juventus - Spal: i bianconeri si preparano al match / Fonte foto: Juventus Twitter

L'Allianz Stadium è conosciuto come il fortino della Juventus, mai espugnato in 42 partite se non dalla Lazio recentemente. Uno stadio che dà alla squadra di Massimiliano Allegri grinta e coraggio. L'ex Juventus Stadium sarà il teatro di Juventus - Spal. I campioni in carica contro una neopromossa che, dopo un avvio incoraggiante, si è persa, precipitando al penultimo posto. Una partita che Allegri non vuole prendere sotto gamba vista la buona vittoria dell'Inter in casa contro la Sampdoria che ha aumentato ancora di più il distacco tra le due squadre.

Allegri vuole vincere e potrebbe schierare il solito 4-2-3-1. In porta c'è il cambio Szczesny - Buffon con quest'ultimo che riposerà in panchina. La difesa a 4 vede Lichtsteiner sulla fascia destra che verrà affiancato dal duo difensivo Rugani-Barzagli con Allegri che potrebbe considerare la scelta di lasciare in panchina Giorgio Chiellini. Sulla sinistra Alex Sandro dovrebbe partire titolare, lasciando Asamoah come cambio a disposizione del tecnico livornese. Capitolo centrocampo che si schiarisce. Pjanic e Khedira dovrebbero essere confermati mentre le due fasce saranno governate da Bernardeschi e Douglas Costa, complice anche l'assenza di Mandzukic. Dybala e Higuain a guidare l'attacco bianconero, con il compito di far male alla retroguardia ferrarese.

Semplici potrebbe optare per il solito 3-5-2 senza però, come anticipato in conferenza, Vaisanen e Costa. Il centrocampo non cambia volto: soliti 5 con Lazzari, Schiattarella, Vicari, Mora e Mattiello. Davanti non ci sarà il duo Antenucci-Paloschi ma al posto dell'ex Chievo vi sarà Borriello ex giocatore della Juventus. Come già anticipato in conferenza stampa, semplici vuole creare grattacapi alla squadra di Max Allegri. Il tecnico livornese nel pre-partita ha elogiato la Spal, considerandola un'ottima avversaria che ha sempre espresso un bel gioco. I bianconeri scenderanno in campo dunque con la stessa mentalità di sempre, cercando di ottenere i tre punti contro un'avversaria che potrebbe rivelarsi particolarmente insidiosa.