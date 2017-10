Juventus - Le ultime prima della Spal. Stasera turnover ma tocca a Dybala e Higuain

Paulo Dybala (twitter)

Tempo di turnover per la Juventus di Massimiliano Allegri: la sfida contro la Spal rappresenta l'occasione per far rifiatare chi in queste ultime partite ha dato tanto, dando invece la possibilità di dimostrare il proprio valore a dei giocatori che ancora non sono riusciti a brillare del tutto. Tra questi sicuramente Douglas Costa, partito in sordina e che dopo un periodo di adattamento sta cominciando a giocare - seppur a sprazzi - come sa: un gol più da rapinatore d'area che da esterno d'attacco e un assist al bacio per decidere la difficilissima partita contro lo Sporting Lisbona. Stasera contro la Spal toccherà al brasiliano agire sulla sinistra, sostituendo lo squalificato Mandzukic.

L'ex Bayern Monaco sarà però affiancato da Paulo Dybala, con davanti ancora una volta Gonzalo Higuain. Allegri ha deciso di schierare entrambi gli argentini titolari, nella speranza che possano ritrovare gol e convinzione dopo alcune uscite in difetto. A destra invece turno di riposo per Cuadrado: tocca a Federico Bernardeschi partire dall'inizio, e anche per lui sarà un'occasione importante dopo una partenza difficile e una ripresa nelle ultime apparizioni in campo, culminata con il gol nella sfortunata serata di Bergamo. A centrocampo confermato titolare Pjanic nel 4-2-3-1 di Allegri, e per il posto accanto al bosniaco il favorito è Bentancur, mentre Claudio Marchisio si candida per uno scampolo di partita nel secondo tempo.

In difesa invece, come dichiarato dallo stesso allenatore bianconero, tornerà titolare a sinistra Alex Sandro, con Lichtsteiner a destra. Turno di riposo per Chiellini, che lascia spazio a Rugani con al suo fianco Andrea Barzagli. In porta Szczesny, alla terza presenza in stagione dopo aver disputato le partite con Chievo e Fiorentina. Ecco quindi la probabile formazione bianconera:

Juventus (4-2-3-1) - Szczesny; Lichtsteiner, Rugani, Barzagli, Alex Sandro; Pjanic, Bentancur; Bernardeschi, Dybala, Douglas Costa; Higuain. All. Allegri