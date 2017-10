Serie A: le formazioni ufficiali di Juventus - Spal

Source photo: profilo Twitter Juventus FC

Vincere non è importante, è l'unica cosa cosa che conta. Anche se con le seconde linee e senza quei titolari che hanno macinato punti e prestazioni convincenti nelle precedenti giornate. Per battere la neo-promossa terribile della Spal, dunque, 4-2-3-1 puntellato di riserve per la Juventus, che si affida comunque a Gonzalo Higuain in avanti. A protezione della porta, Szczesny, con Rugani e Barzagli scelti in qualità di difensori centrali. Ai loro lati, Lichtsteiner ed Alex Sandro. Folta trequarti con Dybala al centro ed i vogliosi Bernardeschi e Douglas Costa a supporto. In mediana, infine, Khedira e Betancur.

Consueto 3-5-2, invece, per gli estensi della Spal, che si affidano a Paloschi e Borriello in attacco. In porta, Gomis, protetto dalla linea difensiva a tre formata da Oikonomou, Salamon e Felipe. Nella zona centrale del campo, chiavi del gioco affidate a Viviani, con Rizzo e Schiavon a sostegno in qualità di mezzali. Sugli esterni, infine, Lazzari e Mattiello.

Juventus (4-2-3-1): Szczesny; Lichtsteiner, Barzagli, Rugani, Alex Sandro; Bentancur, Khedira; Bernardeschi, Dybala, D. Costa; Higuain.

Spal (3-5-2): Gomis; Oikonomou, Salamon, Felipe; Lazzari, Schiavon, Viviani, Rizzo, Mattiello; Borriello, Paloschi.