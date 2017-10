Allegri: "Serve migliorare se vogliamo fare risultato contro il Milan"

twitter Juventus

Vittoria rotonda nel punteggio quella della Juventus contro la SPAL, ma ancora una volta ci sono state delle situazioni che non sono piaciute ad Allegri. Altro cappotto che vola e altro nervosismo per il tecnico bianconero che anche nel post partita non manca di punzecchiare la squadra. Serve fare di più e meglio secondo Allegri, già a partire dalla prossima sfida contro il Milan a San Siro.

Questo il pensiero dell'allenatore della Juventus a Sky: "Abbiamo fatto un passo indietro a Udine. Questo non basterà a Milano per fare bene e bottino pieno. Sono arrabbiato perchè siamo partiti bene e c'era da fare possesso sul 2-0. Poi abbiamo cominciato a fare errori, passaggi sbagliati in verticalizzazioni forzate e siamo stati fortunati sul gol loro annullato dopo esser stati disattenti sul loro gol. Siamo sull'altalena, non va bene far diventare una roulette ogni partita. Serve gestire palla, chiudere e fare una buona fase difensiva.

Non è facile poi rientrare in partita, oggi con il loro gol annullato ci siamo svegliati un po'. Dopo il 2-0 la Spal non ci dava pressione e basta allargare il gioco fino ad imbucarli. Devi risparmiare anche minutaggio per sabato. Bisogna crescere, ma ci vuole cattiveria anche con la testa. Siamo ancora troppo ballerini. Bisogna fare più gol possibile, ma non far rallentare la palla e avere meno supponenza. Così non riesci a lottare fino in fondo al campionato...

Mi preoccupa il Milan? No. Se siamo coscienti di quanto combinato stasera no. Con la Lazio abbiamo fatto un bel primo tempo. A Udine non scherzavo sul fatto che era meglio rimanere in 10, perchè ero convinto che l'avremmo combinata anche li. Ma credo di avere ragazzi intelligenti, e che metteranno in pratica tutto e sabato faranno una grande gara. Il problema non è che quello dei troppi gol presi, è che facciamo errori tecnici".