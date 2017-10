Juventus, i convocati - Juventus Twitter

Quattro reti alla Spal, una prestazione non esente da macchie. Non basta, lo sottolinea spesso Allegri. Le prime corrono a tutta velocità, per mantenere il passo occorre cancellare le attuali imperfezioni, fin dal prossimo turno. Domani sera, classica del calcio italiano, la Juventus sbarca a San Siro per sfidare il Milan. Il tecnico può contare su alcuni recuperi, la rosa è pressoché al completo e questo consente un'attenta valutazione sull'undici da proporre di fronte a Montella. Dopo il turnover di mercoledì, presumibile il rientro di alcuni pezzi da novanta, in primis in mediana, dove scalpitano Pjanic - titolare - e Matuidi - ballottaggio con Khedira.

Dietro, da valutare l'out di destra. De Sciglio è tra i convocati, esclusa però la sua presenza dal primo minuto. Lichtsteiner non convince, ma è comunque in vantaggio sull'adattato Sturaro. Al centro, Chiellini e Rugani, con Asamoah ed Alex Sandro a contendersi la corsia mancina.

Davanti, invece, i fedelissimi del tecnico. Mandzukic, dopo lo stop forzato per squalifica, a presidiare la sinistra, Dybala alle spalle di Higuain, Cuadrado sull'altro out. L'unico dubbio verte sulla figura del colombiano, i recenti progressi di Douglas Costa e Bernardeschi possono rimescolare le carte.

I convocati

Portieri - Buffon, Pinsoglio, Szczesny.

Difensori - De Sciglio, Chiellini, Alex Sandro, Barzagli, Rugani, Lichtsteiner.

Centrocampisti - Pjanic, Khedira, Marchisio, Matuidi, Asamoah, Sturaro, Bentancur.

Attaccanti - Cuadrado, Higuain, Dybala, Douglas Costa, Mandzukic, Bernardeschi.