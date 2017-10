Buffon e Donnarumma - Passato, presente e futuro

Milan - Juventus non è mai una sfida banale. E' sempre stata un match tra grandi campioni e ricco di emozioni e da un po' di tempo a questa parte è la sfida tra passato e futuro del calcio italiano. Il ruolo di portiere non è mai facile, comprende sacrifici e grandi responsabilità, qualità che ha preso in mano Gianluigi Donnarumma. Giovane portiere classe '99 ha esordito due anni fa con la prima squadra del Milan, diventando in poco tempo titolare inamovibile della formazione rossonera. Milan - Juventus ha sempre emozionato il giovane portiere che l'anno scorso ha difeso con unghie e denti la porta. Basti pensare a una super parata su Khedira allo scadere, che ha fatto ottenere i 3 punti al Milan.

Un passaggio di testimone, quello che al termine di questa stagione, dopo il mondiale (Svezia permettendo), accadrà all'interno della Nazionale Italiana. Buffon infatti ha intenzione di lasciare il posto da portiere e Donnarumma può approfittare di questa occasione per continuare a sognare in grande. I due giocatori si sfideranno a un centinaio di metri di distanza oggi, alle 18, quando Milan e Juventus daranno il via a una partita che è sempre stata di alto profilo.

La prima di Gigio, come detto, a 16 anni, quella di Buffon in un Parma-Milan del '95 quando il calcio era un po' diverso. Buffon è indiscutibilmente l'idolo di tutti gli aspiranti portieri e non solo, Donnarumma ha sempre avuto un debole per il calciatore da record della Juventus. Due estremi difensori che sono pronti a sfidarsi, chissà che il futuro non riservi per il giovane rossonero un posto tra le fila della Vecchia Signora. I bianconeri si sono assicurati dalla Roma Szczesny, ottimo per dare il cambio a Buffon, Donnarumma ha una clausola da 70 milioni nel suo contratto. Questo Sabato sarà una sfida tra Milan e Juventus, una sfida tra passato e futuro e una sfida anche tra due grandi atleti, icone delle due squadre.