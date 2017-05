Lazio, Keita in vantaggio su Felipe Anderson per una maglia dal primo minuto nel derby

Keita Balde, zimbio.com

Rifinitura a Formello per la Lazio di Simone Inzaghi che ha ultimato la preparazione in vista del derby contro la Roma di Luciano Spalletti. C'erano alcuni dubbi di formazione legati alle possibili scelte di Inzaghi in casa biancoceleste. Il principale riguardava chi fra Felipe Anderson e Keita avrebbe iniziato dal primo minuto, con l'altro costretto, almeno inizialmente, ad osservare la sfida dalla panchina.

Secondo quanto filtra da Formello Inzaghi avrebbe scelto Keita insieme a Milinkovic Savic alle spalle di Immobile, nel 3-4-2-1 che dovrebbe essere lo schema di gioco scelto per affrontare la Roma. Stesso sistema che aveva portato buoni risultati in Coppa Italia, dove nel doppio confronto la Lazio era risultata alla fine qualificata. Possibili sorprese dell'ultima ora naturalmente, ma al momento l'orientamento in casa Lazio sembra essere proprio questo, con Felipe Anderson in panchina. Sembrano essere definite anche le scelte negli altri reparti. In difesa Bastos dovrebbe averla spuntata su Radu per giocare nel terzetto davanti a Strakosha. De Vrij e Wallace completano il tris difensivo scelto per cercare di arginare un attacco prolifico e pericoloso come quello della Roma, con i vari Dzeko e Salah sempre pronti a colpire.

Sugli esterni di centrocampo Inzaghi dovrebbe scegliere due giocatori dinamici e di corsa come Lulic e Basta, con Lukaku pronto a subentrare in caso di necessità. La coppia centrale sarà composta dal mix di geometrie e corsa formata da Biglia e Parolo. L'unico indisponibile è l'infortunato di lungo corso Marchetti, mentre tutto il resto della rosa è a disposizione di Inzaghi che potrà così pescare a piene mani dalla panchina durante tutto il corso della partita. Di seguito la probabile formazione della Lazio per il derby contro la Roma:

Lazio 3-4-2-1: Strakosha; Bastos, de Vrij, Wallace; Basta, Parolo, Biglia, Lulic; Keita, Milinkovic; Immobile. A disp. Vargic, Adamonis, Patric, Hoedt, Radu, Lukaku, Murgia, Crecco, Luis Alberto, Felipe Anderson, Lombardi, Djordjevic. All. Inzaghi.