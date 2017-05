Lazio, accordo di sponsorizzazione con Seleco

Dopo la prima apparizione nel giorno più importante per un tifoso della Lazio, il derby, l'azienda di elettronica Sèleco rimarrà sulle maglie biancocelesti fino al 2018. Per la società romana questo è un grande passo, perché dopo 10 anni tornerà a campeggiare uno sponsor sulla maglia, l'ultimo fu Ina Assitalia. L'accordo, come detto, sarà valido fino al giugno 2018, ma è prevista la possibilità di rinnovare il contratto di sponsorizzazione per altre stagioni.

A condurre le trattative tra la società di Claudio Lotito e quella friulana è stato Marco Canigiani, responsabile marketing della Lazio. Il dirigente delle Aquile ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Incontro Olympia: "Quello tra Lazio e Sèleco è un bel connubio. Ho fatto vedere al presidente Lotito come sarebbe venuta la maglia con il marchio Sèleco sopra, ha avuto subito un sussulto legato ai ricordi delle vecchie maglie della Lazio. Anche questo secondo me è stato un fattore che ha aiutato nella riuscita dell’accorso. Le opzioni per il rinnovo? Non sono legate ai risultati sportivi, ma agli investimenti dell’azienda in questione, che deve fare comunque le giuste valutazioni step by step. E’ un accordo in linea con le aspettative e le situazioni attuali di mercato. L’accordo prevede visibilità del marchio Sèleco nel mondo Lazio, e naturalmente i prodotti verranno lanciati tramite attività di marketing e commerciali".

Canigiani ha anche rilasciato qualche indiscrezione sulle maglie del prossimo anno che, al contrario di quanto volevano alcuni tifosi, non prevedono la maglia bandiera, quella con l'aquila disegnata sul petto: "Probabilmente ci sarà un abbinamento ancor più incredibile".

Questo, invece il comunicato diffuso dalla Lazio sul proprio sito per annunciare la nuova partnership: "La S.S. Lazio e la società Twenty S.p.A. sono liete di annunciare l’accordo di sponsorizzazione che prevede il ritorno di Sèleco, storico brand di televisori made in Italy, sulla maglia della Lazio fino al termine della stagione 2017/18, con opzione per le stagioni successive. Il marchio Sèleco, che ha campeggiato sulle maglie dei calciatori biancocelesti per due stagioni nei primi anni ’80, tornerà nella sua font originaria e sarà presente sulle maglie e su tutti i materiali di comunicazione in qualità di Sponsor Ufficiale. Il contratto ha un valore economico garantito di 4 milioni di Euro fino al 30/06/2018; in caso di proroga, di ulteriori 4 milioni di Euro per ciascuna stagione. Prevede inoltre il riconoscimento di bonus ulteriori in caso di partecipazione alle competizioni europee e al conseguimento di risultati sportivi".