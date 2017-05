Fiorentina - Lazio in diretta, Serie A 2016/17 LIVE (18.00)

NOTE: Match valido per la 36^ giornata del campionato di Serie A Tim 2016/17. Dal Franchi di Firenze, si affrontano Fiorentina e Lazio. Calcio d'inizio previsto per le 18.00.

Cari Amici lettori di Vavel Italia, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta live ed online di Fiorentina - Lazio, anticipo del sabato che apre il programma relativo alla 36^ giornata del campionato di Serie A Tim 2016/17.

Scatta dal prato dell'Artemio Franchi di Firenze il 36^ turno del campionato di Serie A 2016/17. Mentre nella giornata di domenica, la Juventus potrebbe laurearsi Campione d'Italia per la sesta volta consecutiva, al sabato è la lotta per la zona europea ad incendiare lo stivale. Al Franchi, va in scena un crocevia decisivo per le ambizioni della Fiorentina di Paulo Sousa, a tre punti dal sesto posto del Milan e più che mai desiderosa di riscattare le ultime opache prestazioni. La Viola però, è attesa da un match ad alto coefficiente di difficoltà: nel capoluogo toscano infatti, è pronta a sbarcare la Lazio di Simone Inzaghi. Forte di uno stato psicofisico scintillante, la squadra capitolina ha già in tasca la qualificazione alla prossima Europa League. L'obiettivo però, è quello di blindare il quarto posto (che permetterebbe l'acceso diretto alla fase a gironi) e preparare al maglio la Finale di Tim Cup in programma mercoledì 17 con la Juventus.

a delusione dei calciatori viola, dopo la sconfitta rimediata all'andata. Fonte foto: it.eurosport.com

L'umore non è dei migliori, ma nulla è perduto. In casa Viola, la vigilia della sfida con la Lazio ha quasi il sapore di una finale. Non sfruttare la chance concessa dal calendario (alle 20.45 è in programma Atalanta - Milan in quel di Bergamo) sarebbe un peccato enorme. L'ultimo treno è questo; il vagone potrebbe essere il meno confortevole e il viaggio più articolato. Poco importa; ai ragazzi di Sousa - che credono ancora fermamente nella possibilità di andare in Europa League - occorrono punti pesanti per sperare ancora. L'angusta porta del terzo turno preliminare è un ostacolo lontano nella mente di Bernardeschi e soci, concentrati dopo il pari di Reggio Emilia, sul match con la Lazio.

L'uscita di domenica con i neroverdi, ha evidenziato una volta di più le tante problematiche della Fiorentina. Impacciata in alcuni frangenti, spigliata e ben decisa in altri, la creatura di Sousa ha dato l'impressione di essere incompiuta; tradita ancora una volta dal suo ministro della difesa (Gonzalo Rodriguez, espulso e dunque assente con la Lazio), la squadra gigliata è ricorsa al talento di Federico Bernardeschi per portar via un punticino prezioso. Ora, a bocce ferme, la classifica parla chiaro: Atalanta 65, Milan 59, Inter e Fiorentina 56. Considerando gli scontri diretti - sfavorevoli in due casi su tre - per i gigliati, correre sull'Atalanta sembra improponibile. Sfornare prestazioni come quella di Palermo però, a questo punto della stagione, di certo non possono favorire il rientro della Viola, stavolta sì, sospesa tra Europa e oblio.

Solo un pareggio per la Viola a Reggio Emilia. Fonte foto: corrieredellosport.it

Tutt'altro umore si respira in casa Lazio. I Capitolini, arrivano a Firenze titolari di un biglietto da visita esaltante. I punteggi tennistici ottenuti con Palermo e Sampdoria, son serviti per certificare l'accesso alla prossima Europa League. Nel mezzo, c'è stata anche la roboante affermazione nel Derby con la Roma. Il tutto, proiettando lo sguardo a quel che è stato e a quel che sarà. Strepitosa infatti, la Lazio in grado di superare la stessa Roma nella doppia semifinale di Tim Cup, guadagnando di pieno diritto il pass per la finale del prossimo 17 maggio. Il rischio, per i ragazzi di Inzaghi, può essere rappresentato proprio da questo fattore. Tra qualche giorno i biancocelesti saranno attesi dall'appuntamento più importante della stagione, e il pericolo è che l'attenzione sia già rivolta verso il prossimo mercoledì.

Per tenere i suoi sull'attenti, Inzaghi sta pensando ad un massiccio turnover in vista di Firenze. Un turnover che potrebbe permettere a chi - come Djordjevic - è rimasto maggiormente in ombra, di mettersi in evidenza agli occhi di allenatore e tifosi. Il tutto, ricordando che la Lazio, seppur già qualificata per la prossima Europa League, deve difendere l'attuale quarto posto. L'Atalanta è distante cinque punti, e solo l'attuale piazzamento garantisce l'accesso diretto alla fase a gironi. La trasferta di Firenze, allora, si arricchisce di tranelli, ostacoli minati, possibili cali di concentrazione, che la Lazio non può permettersi in questo preciso momento della stagione.

Devastante la Lazio vista con la Samp. Punteggio tennstico: 7-3. Fonte foto: tuttosport.it

Alla vigilia della sfida alla Lazio, non sono molti i dubbi di formazione che affliggono Paulo Sousa. Il portoghese, oramai con le valige in mano, deve fare a meno di Capitan Rodriguez, squalificato. A centrocampo invece, l'assente illustre sarà Milan Badelj, alle prese con un problema muscolare che potrebbe aver chiuso anzitempo la sua stagione. Tutto confermato invece, per quel che riguarda l'attacco, con Nikola Kalinic costretto a farsi perdonare l'errore dal dischetto di una settimana fa. Nel classico 3-4-2-1 ideato da Sousa, davanti a Tatarusanu, la terza linea dovrebbe esser composta da Astori, Sanchez e Tomovic. A centrocampo invece, data l'assenza di Badelj tocca a Vecino affiancare il saggio Borja Valero. Sugli esterni invece, è ballottaggio Chiesa - Milic, e Tello - Olivera (con i primi in lieve vantaggio). Davanti invece, sembrano esser pochi i dubbi: alle spalle di Kalinic infatti, agiranno Ilicic e Bernardeschi.

FIORENTINA: (3-4-2-1): Tatarusanu; Astori, Sanchez, Tomovic; Chiesa, Vecino, Valero, Tello; Bernardeschi, Ilicic; Kalinic. All. P. Sousa.

Tante invece, le possibilità che la Lazio, e in particolare in suo tecnico, finiscano per sorprendere in sede di formazione titolare. Con l'impellente impegno di Tim Cup, Inzaghi sembra orientato verso un turnover mirato, capace di togliere dal campo pedine preziosissime come De Vrij, Biglia o Immobile. Molti dubbi riguardano anche il modulo da mandare in campo: l'abbinamento favorito sembra essere il 3-4-3, anche se restano in ballo le ipotesi 4-3-3 e 3-5-2. La strada più semplice, vede Bastos, Hoedt e Radu piazzati dinanzi a Strakosha. A centrocampo, gli esterni potrebbero essere Patric e Lukaku, con la coppia Murgia - Parolo ad agire in mezzo. Davanti, chance importanti verranno concesse a Luis Alberto e Djordjevic. Intoccabile invece, Keita Baldé Daio.

LAZIO: (3-4-3): Strakosha; Bastos, Hoedt, Radu; Patric, Murgia, Parolo, Lukaku; Luis Alberto, Djordjevic, Keita. All. S. Inzaghi.

Il rigore di Ilicic parato da Marchetti nella gara d'andata. Fonte foto: it.eurosport.com

Sono 157 i confronti diretti tra Fiorentina e Lazio nella massima serie. I Capitolini guidano con 50 successi, di cui solo 17 in terra di toscana. Al contrario, 31 dei 45 successi della Fiorentina, sono stati ottenuti proprio dinanzi al pubblico del Franchi. Lo scorso anno però, ad imporsi fu la Lazio allora allenata da Stefano Pioli. I biancocelesti, sfruttando la serata magica della coppia Keita - Milinkovic Savic, sbancarono il Franchi con un perentorio 3-1. Lo stesso risultato (3-1 in favore della Lazio), è maturato nell'unico precedente relativo a questa stagione. In quella circostanza, i gol di Keita, Lulic e Biglia furono sufficienti alla Lazio per sbrigare la pratica Viola.