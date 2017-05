Lazio, idee Lapadula e Baselli

Sono tre le probabili partenze in casa Lazio, una per ruolo: Stefan de Vrij, ormai inseguito da mezza Europa, Lucas Biglia, sempre più vicino al Milan nonostante il volere di Simone Inzaghi, e Keita Balde che ormai è promesso sposo bianconero.

Ora, alla vigilia dell'ultima giornata di campionato iniziano ad uscire fuori i nomi per sostituire almeno due dei partenti, Biglia e Keita. Per rimpiazzare il capitano e uomo chiave del centrocampista laziale, Tare sta pensando a Baselli. Il giovane centrocampista del Torino è stato protagonista di una buona annata, seppur fatta di molti alti e bassi che alle volte lo hanno relegato anche in panchina per più di una gara. Tuttavia, gli uomini mercato della Lazio hanno individuato in lui il nome nuovo per il centrocampo, fiduciosi che possa mettere in mostra le sue dote tecniche e tattiche abbinate alla tanta corsa anche tra le mura della capitale italiana.

L'altro nome, come detto, è quello di Gianluca Lapadula. L'ex attaccante del Pescara ha vissuto una stagione come vice Bacca in maglia rossonera, riuscendo comunque a togliersi qualche soddisfazione. La sua voglia e la sua pacatezza, mai una dichiarazione fuori luogo a turbare l'ambiente milanese, ne fanno il perfetto vice Immobile, un ruolo che la Lazio cerca di coprire da quest'estate ed ora più che mai viste le partenze di Djordjevic e Keita. La trattativa con il Milan potrebbe poi risultare più semplice grazie all'interessamento dei rossoneri per Biglia, non è quindi improbabile uno scambio tra i due giocatori con un conguaglio a favore della società capitolina.

In caso non dovesse andare in porto l'affare Lapadula, la Lazio continua a seguire altre piste italiane. Piacciono infatti Petagna dell'Atalanta, difficile però strapparlo ai nerazzurri vista la sua importanza nel progetto tattico di Gasperini e Simeone del Genoa, altro affare complicato a causa delle tante squadre su di lui.