Serie A - Crotone, tre punti contro la Lazio per sperare nella salvezza

Ultima giornata di campionato fondamentale per Crotone e Lazio. Le due squadre si affrontano in una delle poche partite in cui c'è ancora qualcosa in ballo: la salvezza per i calabresi, il quarto posto per i capitolini. Una partita che sicuramente regalerà spettacolo per la forma che entrambe le compagini hanno mostrato nelle ultime uscite, anche se i biancocelesti hanno mollato il colpo immediatamente prima e dopo la finale, poi persa, di Coppa Italia.

QUI CROTONE - Gli Squali sentono odore di sangue proveniente dalle casacche azzurre dell'Empoli e sono in piena caccia per la salvezza. Nicola per questa fondamentale partita può contare quasi sull'intero undici titolare, con il solo Rosi ancora in forse dopo la botta rimediata contro la Juve. Se l'ex Roma non dovesse farcela, pronto Sampirisi a sostituirlo sull'out di destra. In porta ovviamente ci sarà Cordaz, una delle sorprese del campionato, che verrà difeso da Ceccherini, Ferrari e Martella. In avanti Diego Falcinelli, trascinatore dei calabresi, e Tonev sono pronti a mettere a ferro e fuoco la difesa laziale, sostenuti come sempre da Nalini e Rohden, uno degli uomini più in forma a disposizione di Nicola. Riprendendo le parole dell'allenatore dei rossoblù, per sapere se la favola Crotone avrà un lieto fine bisognerà dunque aspettare il triplice fischio di domani sera.

Il probabile 11 del Crotone

QUI LAZIO - "Il quinto posto mi darebbe fastidio", così ha esordito Simone Inzaghi nella sua conferenza stampa. Una frase che certamente avrà fatto capire ai propri giocatori l'importanza di questa partita, che non può essere una semplice ultima giornata di fatica prima delle vacanze estive. Il tecnico biancoceleste però dovrà affrontare la trasferta calabra senza due giocatori fondamentali: Stefan Lulic, squalificato dal Derby, e Keita Balde espulso nella scorsa giornata contro l'Inter per una simulazione alquanto dubbia. I problemi nella retroguardia continuano poi con Hoedt, anch'esso squalificato, Lukaku out per un problema muscolare e un de Vrij ormai sempre più lontano dal Tevere. Davanti a Strakosha quindi ci saranno Bastos, Wallace e Radu, mentre a centrocampo non ci sarà Parolo, sostituito da Murgia. Davanti, ovviamente Immobile con Felipe Anderson.

Il probabile 11 della Lazio

IL PRECEDENTE - C'è un solo precedente tra le due squadre, quello dell'andata. Allo stadio Olimpico di Roma il Crotone si presenta solido e compatto. Soffre le folate offensive degli uomini di Inzaghi, ma resiste anche al calcio di rigore concesso ai laziali, poi sbagliato da Biglia. Il fortino regge fino al 90' quando, come spesso è accaduto in questo campionato, crolla: Immobile si avventa su un pallone mal controllato da Martella e infila la palla in rete per il definitivo 1-0.