Lazio, in arrivo l'annuncio del rinnovo di Inzaghi. Lotito vede De Vrij e Biglia

Simone Inzaghi, zimbio.com

La Lazio e Simone Inzaghi sono pronti ad andare avanti insieme per almeno altre tre stagioni. L'accordo per il prolungamento del contratto del tecnico sembra essere ormai ad un passo e già nel corso di questa settimana potrebbe arrivare l'annuncio ufficiale. Non solo questo incontro, però, per il presidente Lotito: il numero uno biancoceleste vuole vedere di persona De Vrij e Biglia, per capire quelle che sono le loro intenzioni e magari cercare di convincerli a rimanere ancora in biancoceleste per giocarsi l'Europa League della prossima stagione.

Partiamo però dalla strada che sembra essere meno accidentata in questo momento e cioè quella che porta dritta dritta al prolungamento di contratto per Simone Inzaghi. Il faccia a faccia con Lotito è previsto davvero nel giro di poco, poi verrà messo nero su bianco il nuovo accordo. Tre anni a un milione di euro a stagione, a cui si potranno aggiungere bonus e premi in base ai risultati raggiunti dalla squadra. Una volta sottoscritto questo accordo si potrà iniziare a pensare al mercato, su cui in qualche modo si è già espresso il d.s. Tare nel corso dell'ultima gara di campionato contro il Crotone: "Inzaghi ha fatto delle richieste in base al livello raggiunto dalla squadra. Posso solo dire che oggi la squadra è giovane e che il nostro obiettivo è far arrivare giocatori che sono nel calcio da diversi anni."

Lucas Biglia, zimbio.com

Tra i giocatori di esperienza che già sono presenti nella rosa della Lazio sicuramente vanno citati De Vrij e Biglia. Entrambi, però, sembrano avere dei dubbi per quanto riguarda la loro permanenza in biancoceleste. Lotito è intervenuto e interverrà in prima persona, proponendo ad entrambi il rinnovo di contratto con la Lazio. Con il difensore l'incontro sembra esserci già stato a Formello prima della partenza della squadra per Crotone. La proposta fatta arrivare al giocatore è di un rinnovo di 2-3 anni a tre milioni di euro a stagione, con una clausola rescissoria da 30 milioni di euro. Per Biglia, invece, il faccia a faccia dovrebbe essere in arrivo, anche perchè l'argentino dovrà poi andare in ritiro con la propria Nazionale. La sensazione è che da questo incontro si capirà il destino del centrocampista. Lotito è pronto ad offrirgli 2,5 milioni di euro a stagione, ma se l'offerta del Milan da 3,5 dovesse essere confermata, le strade di Biglia e della Lazio potrebbero davvero dividersi.