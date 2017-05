Lazio, Biglia è sempre più lontano. I possibili sostituti

Photo by "Milan Live.it"

L'avventura di Lucas Biglia con la maglia della Lazio è destinata a terminare. Dopo ben cinque stagione, infatti, l'argentino è pronto a lasciare i biancocelesti per accasarsi al Milan, società che gli avrebbe già proposto un contratto triennale.

Dalle dichiarazioni di Igli Tare si capisce perfettamente come il 31enne sia ormai con le valigie in mano: "Lui è consapevole che la Lazio ha fatto di tutto e di più per trattenerlo. Facendo anche un passo più grande di quello che si può permettere. Dobbiamo aspettare la sua risposta e alla fine ci comporteremo di conseguenza. Nel giro di poco sapremo, non ci dobbiamo dare dei limiti visto che sono ancora sotto contratto. Faremo tutte le valutazioni possibili. Deluso dal suo comportamento? Io Lucas devo solo ringraziarlo per quello che ha fatto in questi quattro anni, è stato un professionista esemplare. Queste sono scelte di vita, ogni calciatore fa le sue valutazioni, ma non sono rimasto deluso."

E' per questo motivo che gli uomini mercato di Lotito si sono già messi alla ricerca del sostituto. I nomi presenti in lista sono profili molto interessanti e giovani, pienamente in grado di colmare questa pesante assenza. Parliamo di gente come Klaassen, Clasie, De Roon e Baselli.

La Lazio sembra in pole position per assicurarsi il giovane olandese classe '93. L'Ajax chiede solamente 15 milioni di euro per un centrocampista che sa fare praticamente di tutto nel terzetto di mezzo. Tuttavia, però, ci sarà da battere la forte concorrenza della Roma. Poi c'è Clasie, ex Feyenoord a caccia di minutaggio altrove visto che il Southampton lo utilizza poco. Vuole rimettersi in gioco per tornare quello di un tempo, e i Saints sono disposti a cederlo anche con la formula del prestito. Sarebbe un grande affare, l'ennesimo messo a segno da Tare.

Anche il suo agente ha aperto al trasferimento: "La Lazio è un grande club ma non è ancora arrivata alle mie orecchie la notizia di un interesse dei biancocelesti. C'è la possibilità comunque che Clasie parta questa estate, tra l'altro con la formula del prestito."

L'altro nome che stuzzica è quello di Marten De Roon, centrocampista olandese del Middlesbrough pronto a cambiare aria vista la retrocessione del club. Profilo giovane e molto interessante che abbiamo avuto modo di scoprire durante la sua breve esperienza all'Atalanta. Per acquistarlo servono circa 15-18 milioni, ma bisognerà battere la concorrenza di Everton e Manchester City. L'ex Heerenveen sarebbe il sostituto ideale di Biglia data la somiglianza tattica.

L'ultimo nome, ma non meno importante, è Daniele Baselli. Il giovane centrocampista è ormai diventato grande e a Torino ha dimostrato tutto il suo valore. Il prezzo del suo cartellino è di circa 20 milioni, ma bisognerà convincere Cairo e Mihajlovic, entrambi lo ritengono incedibile almeno per questa stagione. Tare lo ha messo in cima alla lista dei desideri, ma dovrà combattere anche contro le lusinghe di top club europei come l'Atletico Madrid.