Lazio, se parte Biglia assalto a De Roon | www.thesun.co.uk

Terminata una stagione molto positiva, in casa Lazio è tempo di dedicarsi alle strategie di mercato. Il caso più spinoso che sta tenendo banco nelle ultime ore è quello relativo a Lucas Biglia: il centrocampista argentino sembrava ad un passo dal rinnovo, ma il forte pressing del Milan sta facendo tentennare l’entourage del giocatore. La trattativa tra i rossoneri ed il presidente biancoceleste Claudio Lotito si preannuncia lunga e faticosa, però il direttore sportivo Igli Tare si sta già muovendo alla ricerca di un sostituto.

L’ultima idea è quella che porta al centrocampista del Middlesbrough Marten De Roon: 35 presenze stagionali per lui tra Premier League ed FA Cup con 5 reti all’attivo. L’olandese conosce la Serie A, vista la sua esperienza nella rosa dell’Atalanta - nella stagione 2015-16 ha disputato 37 incontri, segnando due reti fra campionato e Coppa Italia. Acquistato dal Boro nell’estate scorsa per circa 14 milioni di euro, il classe ‘91 ex Heerenveen rappresenterebbe per la Lazio un investimento intelligente, vista la ancora giovane età, la sua duttilità – può giocare sia da centrocampista centrale che da mezzala – e, come detto, la conoscenza acquisita del campionato italiano; dal punto di vista economico invece, il costo del cartellino dovrebbe aggirarsi attorno ai 10 milioni di euro – la squadra inglese è retrocessa in Championship e ciò potrebbe spingere lo stesso calciatore a chiedere la cessione.

De Roon rappresenta il profilo preferito, ma le alternative di certo non mancano. Per rimanere in Premier League, un altro centrocampista che interessa alla Lazio è Jordy Clasie del Southampton: stessa nazionalità, stessa età e stessa valutazione dell’ex atalantino, anche se il suo agente nei giorni scorsi ha aperto all’ipotesi di un trasferimento con la formula del prestito. Il ds Tare è molto sensibile in tema di olandesi, perché un altro nome sulla sua lista è quello di Davy Klaassen dell’Ajax, su cui però la concorrenza non manca, a cominciare dai cugini della Roma. Infine, più sfumata la pista italiana che porta a Daniele Baselli del Torino, in scadenza nel 2019 ma in trattativa per il rinnovo.