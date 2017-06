Lazio: tante soluzioni per il centrocampo

La Lazio punta a rinforzare la zona centrale del campo. Con Biglia probabilmente in partenza, a Inzaghi resterebbero infatti solo Parolo e Milinkovic-Savic, in evidenza durante questa stagione ma spesso bisognosi di tirare il fiato, soprattutto se si considerano le condizioni fisiche non sempre ottimali della mezz'ala ex Parma. Per rinforzare il reparto, la società biancoceleste sta seriamente pensando di puntare Daniele Baselli, diventato un punto saldo dello scacchiere tattico di Sinisa Mihajlovic.

Ormai esperto del massimo campionato calcistico italiano, il venticinquenne ex Atalanta è molto maturato sotto il profilo difensivo, diventando un ottimo metodista anche nel 4-2-3-1 ultimamente usato da Mihajlovic. Nella Lazio, Baselli troverebbe un ambiente perfetto per le proprie caratteristiche, sia che si giochi a due o a tre nella zona centrale del campo. Molto abile negli inserimenti, la mezz'ala porterebbe in dote una discreta lucidità sotto porta, che perfettamente si sposerebbe con il credo tattico di Simone Inzaghi.

Pescando nella ricca fucina di talenti orobica, i laziali avrebbero messo nel mirino Remo Freuler, che con Gasperini ha trovato la giusta dimensione nel 3-4-1-2, sostituendo al meglio Gagliardini. Punto fermo del progetto del tecnico ex Genoa, lo svizzero ha disputato 33 sfide in serie A, impreziosendo con 5 goal e 4 assist la propria annata. Difficile, comunque, che l'Atalanta si privi anche di lui, vista l'imminente cessione di Kessié e le non perfette prove di Grassi.

In ultimo, la Lazio potrebbe sondare Lucas Castro, attualmente in forza al Chievo. Da anni mezz'ala, l'ex Catania potrebbe essere usato anche sulla trequarti, convincendo Inzaghi a piazzarlo sulla trequarti, posizione spesso occupata da Milinkovic-Savic nel 3-4-2-1. Valutato intorno ai sei milioni, l'argentino di La Plata sarebbe la soluzione più economica, un giocatore rodato e molto duttile.