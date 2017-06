Lazio, più vicino il rinnovo di De Vrij. Si lavora sulla clausola rescissoria

Stefan De Vrij, zimbio.com

Stefan de Vrij e la Lazio sembrano essere più vicini a dirsi sì anche per le prossime stagioni. Nelle ultime ore, infatti, sembra esserci stato un importante avvicinamento fra le parti, con il difensore olandese che sarebbe pronto a firmare il nuovo accordo con i biancocelesti. L'ultimo dettaglio da mettere a posto sarebbe quello legato alla clausola rescissoria che Lotito è intenzionato a inserire nel nuovo contratto.

Lotito e Tare sono al lavoro intensamente per consegnare al più presto a Simone Inzaghi una squadra che sia il più vicina possibile a quella che dovrà impegnarsi su tre fronti nella prossima stagione. Biglia sembra sia stato lasciato libero di andare al Milan per 18 milioni di euro più bonus, la vicenda Keita non è ancora stata risolta, con ancora il Milan e la Juventus a contendersi il ragazzo, mentre nel caso del difensore olandese gli interessi non sembrano essere così forti da far pensare ad un addio imminente. De Vrij è stato impegnato con l'Olanda nei giorni scorsi e ora si trova in vacanza, ma i suoi agenti potrebbero trovare un accordo definitivo con la Lazio da un momento all'altro, senza il bisogno di arrivare in Italia nel giro di poco.

La clausola che potrebbe essere inserita nel contratto si aggirerebbe sui 30 milioni di euro. Cifra importante, anche in considerazione dell'età di De Vrij, difensore affidabile, ma non più giovanissimo. Così come Biglia, per cui è già partita la caccia al sostituto. Gli ultimi due nomi arrivano da Germania e Francia. Dalla Bundesliga si parla di Lars Bender del Bayer Leverkusen, giocatore giovane, ma con già alle spalle una discreta esperienza anche a livello internazionale, sia con i rossoneri di Leverkusen sia con la nazionale tedesca. Dalla Francia, invece, emerge il nome di Gonalons, 27 anni del Lione. I francesi hanno appena salutato Tolisso destinazione Bayern Monaco, ma il presidente del club nelle scorse ore ha detto che il ragazzo avrebbe voglia di un'esperienza diversa. Chissà non possa essere in Italia e con la Lazio.