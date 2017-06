Lazio, si punta forte su Maxime Gonalons | www.twitter.com

Con la questione legata a Lucas Biglia ancora in sospeso – ma le speranze che resti sono poche – la Lazio cerca rinforzi nel reparto di centrocampo. Il nome nuovo spuntato nelle ultime ore è quello di Maxime Gonalons, capitano del Lione: il giocatore sta incontrando diverse difficoltà nel rinnovare il suo contratto in scadenza il 30 giugno 2018 e le parole del presidente dell’OL Jean-Michel Aulas rilasciate qualche giorno fa - “Se crede che le ambizioni del nostro club non siano alla sua altezza può anche andarsene” - suonano come un addio anticipato; per Gonalons, classe 1989, la Lazio – come si legge sul sito dell’esperto di mercato Alfredo Pedullà - è disposta ad offrire un contratto triennale da 2 milioni di euro a stagione, mentre per quanto riguarda il cartellino, nonostante il numero uno francese sia un osso duro, l’esborso sarebbe contenuto, vista la durata residua di 12 mesi e la volontà di non cederlo ad un’altra squadra di Ligue 1.

Sempre rimanendo in Francia, l’ipotesi Joao Moutinho sembra destinata a rimanere una suggestione: i contatti sono stati avviati, ma il Monaco chiede almeno 12 milioni di euro per liberare un giocatore in scadenza nel 2018 e con 31 anni da compiere il prossimo 8 settembre. Si è raffreddata la pista che porta a Marten De Roon del Middlesbrough, mentre Torreira della Sampdoria rappresenta un piano B.

Per l’attacco invece, in sostituzione di Keita, il profilo ideale è quello di Alejandro Gomez: il riscatto di Etrit Berisha da parte dell’Atalanta rappresenta un punto di contatto fra le due società, ma la distanza fra la domanda – 20 milioni – e l’offerta – non più di 15 – resta ampia; per il ruolo di prima punta, come alternativa al titolare Ciro Immobile, il tecnico Simone Inzaghi ha richiesto Diego Falcinelli, di ritorno al Sassuolo dopo l’ottima stagione con il Crotone.

Per il reparto difensivo, Stefan De Vrij sembra essersi convinto a rinnovare il contratto in scadenza nel 2018, con l’inserimento di una clausola da 30 milioni di euro; l’olandese però è destinato a partire comunque e la Lazio per sostituirlo sta pensando a Jozo Simunovic, centrale croato del Celtic, su cui è forte l’interesse del Newcastle di Benitez, che ha già offerto 10 milioni di euro agli scozzesi. Per la fascia destra, infine, l’ultima idea è quella che porta a Silvan Widmer, fresco di matrimonio con la sua Celine: pronti 8 milioni di euro per l’Udinese, ma c’è da battere la concorrenza del Napoli.