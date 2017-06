Lazio - Tutti pazzi per Keita: lui vuole la Juve, ma Lotito...

Keita Baldé, l'ala d'attacco ormai in rottura con la Lazio. | thisisanfield.com

Il calciomercato è entrato nel vivo e, come ormai da alcuni anni, porta con sè alcune telenovele piuttosto clamorose. E se all'estero il rumour più rilevante è decisamente quello riguardante la possibile cessione di Cristiano Ronaldo, in Italia sta trovando parecchio spazio su tutti i giornali da un paio di mesi la situazione di Keita Baldé della Lazio. Proviamo a tracciare un quadro della situazione attorno all'oramai certo trasferimento del talentuoso attaccante dopo il mancato rinnovo delle scorse settimane.

La prima squadra in gioco è la Juventus. I bianconeri hanno da tempo contattato l'entourage del calciatore, trovando anche un principio di accordo: nell'ottica di Marotta, il senegalese è una possibile alternativa nei caso in cui Douglas Costa si rivelasse irraggiungibile oppure si concretizzasse la possibilità di cessione di Cuadrado all'estero. Dalla sua, il classe 1995 sarebbe entusiasta di quest'ipotesi, anche a costo di andare a scadenza di contratto a giugno prossimo per andare a Torino tramite un'operazione a parametro zero. La Signora è stata chiara nella propria valutazione del cartellino dell'africano, considerando la vicina scadenza del contratto: non più di 15 milioni. Lotito ne chiede 30: una forbice piuttosto ampia, specie se si considera la rigidezza di entrambe le parti nelle proprie posizioni; i biancocelesti in questo momento stanno perciò cercando un'altra sistemazione per la propria stella in uscita, la quale però non sembra tanto disposta a cambiare idea.

La squadra più avanti, nelle preferenze dei capitolini, è invece il Milan. Il club di Montella sta cercando un attaccante esterno e sarebbe disposta, magari con l'inserimento di alcuni bonus, a trattare al ribasso partendo dalla richiesta di Lotito. Nonostante questo, la destinazione non sarebbe gradita al senegalese per un motivo principale: pare che l'offerta rossonera non sia pari alla domanda di Keita sotto l'aspetto dell'ingaggio, inoltre i dissidi fra il calciatore e la società che detiene il cartellino in questione non aiutano. Altra pista piuttosto gradita dalla Lazio sarebbe quella che porterebbe il senegalese a giocare per l'altra squadra di Milano, l'Inter, che però prima dovrebbe liberarsi di Perisic per portare avanti la trattativa.

Per adesso, dunque, pare che comunque la squadra campione d'Italia sia leggermente avanti per il semplice fatto che è l'unica possibilità, in Serie A ma non solo, che il 22enne ha accettato. Si vocifera della possibilità dell'inserimento da parte di Madama di una contropartita tecnica: il preferito sarebbe Stefano Sturaro, ma poi bisognerebbe accordarsi sull'eventuale conguaglio economico (l'ex Genoa è valutato intorno ai 20 milioni dai campioni d'Italia, meno dall'altra squadra seduta al tavolo) e ci si ritroverebbe punto e a capo. Si aspettano novità nei prossimi giorni: per adesso, l'opzione più probabile è che Keita Baldé vesta la maglia bianconera, se non subito da giugno 2018 in avanti.