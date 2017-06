Lazio, arriva Marusic sull'out di destra

Fonte immagine: Reprezentacija.me

Lotito e Tare lavorano sotto traccia e piazzano il primo acquisto estivo. Colpo silenzioso della Lazio, che spende 6.5 milioni di Euro più bonus per rinforzare l'out di destra con l'innesto di Adam Marusic. Il classe 1992 arriva a titolo definitivo dall'Oostende, squadra belga dalla quale i biancocelesti un anno fa avevano prelevato Jordan Lukaku; dopo il blitz di ieri, oggi sarà il giorno di visite e firma sul contratto con la sua nuova squadra.

Le difficoltà riguardo il rinnovo contrattuale di Patric avevano costretto la dirigenza biancoceleste ad aggiungere alla lista degli acquisti la voce "rinforzo sulla fascia destra", per poter dare un'alternativa a Basta, specialmente con le tre competizioni da disputare. L'obiettivo era trovare un giocatore che potesse coprire indistintamente sia il ruolo di terzino a quattro, sia l'ala offensiva, sia l'esterno tutta fascia coi tre dietro. Tutte caratteristiche che contraddistinguono il giocatore del Montenegro, che nella sua carriera non solo ha svolto ogni tipo di lavoro sulla sua corsia preferita, la destra, ma ha anche coperto il ruolo di terzino sinistro in più occasioni, soprattutto in questa stagione nell'Ostende. Difficilmente, però, potrebbe coprire il ruolo di terzo centrale di destra di difesa, come capita in alcune circostanze a Basta.

Marusic, 25 anni da compiere ad ottobre, ha mosso i primi passi tra i pro nel Vozdovac, ottenendo una promozione nella prima divisione serba alla sua prima stagione da protagonista, 2012/13. Dopo 6 gol e 2 assist nell'annata successiva, è arrivato il Kortrijk, che ha sborsato poco meno di 500mila Euro per portarlo in Belgio. Altri due anni prima di passare all'Oostende nell'estate scorsa. Il suo 2016/17 si è chiuso con un totale di 40 presenze e uno score totale di 5 gol e 6 assist. Nella nazionale montenegrina, nella quale è un insostituibile nell'undici titolare da ormai due anni, ha collezionato per ora 15 gettoni.