Lazio, su Keita si muove il Monaco. Ufficiale l'arrivo di Marusic

Potrebbe esserci il Monaco ed il Principato di Montecarlo nel futuro di Keita Baldé, sempre più in procinto di lasciare la Lazio. Una delle telenovelas estive più roventi riguarda infatti il futuro del giovane attaccante classe 1995 spagnolo, sulle cui tracce ci sarebbero tra le altre anche Juventus e Milan. Nelle ultime ore sembra essersi fatto avanti anche il club monegasco, chiamato a sostituire nei prossimi giorni il partente Kylian Mbappé, promesso sposo del Real Madrid. Tra i nomi per la successione del talento esploso quest'anno sotto la guida di Jardim è emerso nelle ultime ore quello dell'iberico in uscita dal club di Lotito, che spera in una chiamata da oltralpe.

Motivo? Prettamente una questione economica: con il Monaco Lotito imbastirebbe una trattativa ad una cifra molto più elevata - circa trenta milioni la sua speranza - sedendosi al tavolo della diatriba forte della consapevolezza della cascata di milioni - 130 - che verosimilmente verranno versati nelle casse dei monegaschi dal club merengues. Tutt'altro affare invece verrebbe fatto con Milan e Juventus che, nel frattempo, restano sullo sfondo e monitorano la situazione. Scollinati oltre questo primo step e, definita la cessione di Keita, Lotito e Tare si tufferanno a capofitto sul successore dello spagnolo, quel Papu Gomez che per ora non ha ancora rinnovato con l'Atalanta e potrebbe essere l'erede naturale dell'iberico.

Keita, ma non solo - È arrivata, in mattinata, anche l'ufficialità per l'arrivo di Marusic. Sbarcato giovedì nella capitale, Marusic ha effettuato ieri le visite mediche. Stamane, la società ha reso noto di aver acquistato l'esterno classe '92; il montenegrino ha firmato un contratto di cinque anni, questo il comunicato dell'aquila sul suo sito ufficiale: "La S.S. Lazio comunica l'acquisto a titolo definitivo del calciatore Adam Marusic dall’Oostende. L'atleta ha sottoscritto un contratto di 5 anni".