Lazio, la carica di Hoedt: "Vogliamo confermarci, con questa rosa si può arrivare in Champions"

"Per la Lazio questa stagione sarà molto importante, vogliamo confermarci. Sarà molto importante essere pronti da subito". Testo e parole di Wesley Hoedt, difensore della Lazio che dal ritiro di Auronzo di Cadore ha parlato ai microfoni della sala stampa guardando a quanto successo nella passata stagione, nel finale, con il quarto posto sfuggito nelle ultime giornate, prima di volgere lo sguardo al futuro, tra rinnovo e buoni propositi: "Siamo rimasti un po' male, alla fine abbiamo raggiunto il nostro obiettivo di tornare in Europa. Per quello siamo contenti. Puntiamo al quarto posto anche quest'anno".

Un passaggio anche sul lato tecnico, con il difensore olandese che parla così delle preferenze sulla difesa a tre piuttosto che quella a quattro: "Sono tornato da poco, non abbiamo parlato di questo con il mister. Posso giocare sia a 3 che a 4. Un difensore della Serie A deve essere capace di fare tutto. In cosa posso crescere ancora? Devo migliorare ancora tanto, ho solo 23 anni. Per me la cosa fondamentale è la concentrazione. Già lo scorso anno ho fatto un passo avanti. Non sono più il ragazzo di 2 anni fa, voglio essere un leader della difesa. I compagni? Lo scorso anno avevamo 4 titolari. Se rimaniamo così siamo a posto. Wallace e Bastos hanno dimostrato di fare una grande stagione.".

Dal campo allo spogliatoio: "Dentro lo spogliatoio si sta tanto bene. Non ci sono problemi, lavoriamo per fare una grande stagione. Ci sarà sempre il mercato, per il momento va bene così. Biglia? Questo mi dispiace, ma rispondo solo a quello che riguarda me". Dal futuro di Biglia a quello di Hoedt, con la questione rinnovo ancora da risolvere: "Ho ancora due anni, ne stiamo parlando da quasi 6 mesi. Vedremo quello che succederà, per il momento sono molto felice qui. Lo scorso anno ho fatto un'ottima stagione. Per il momento voglio rimanere qua, tra qualche settimana sarà tutto fatto con la società. Sono molto soddisfatto perché ho raggiunto anche la Nazionale grazie alla Lazio". Ed una battuta anche riguardo il rinnovo di De Vrij: "Non lo so, secondo me abbiamo dimostrato di fare molto bene insieme. Abbiamo perso solo due partite in quel periodo. Spero che lui rimanga. Anche accanto a lui posso diventare un leader".

Ed infine, la chiosa, con Hoedt che guarda così all'importanza di vestire la maglia della Lazio, società in costante crescita: "La Lazio è una grande società. Anche quando ne parliamo in Olanda, tutti pensano che la Lazio sia una grande. L'obiettivo per diventare una squadra più grande è andare in Champions League. Siamo molto carichi per iniziare il campionato. Con l'Europa sarà molto più difficile, ci saranno tante partite in più. Sicuramente sarà un campionato tosto. La rosa attuale è molto forte, siamo cresciuti molto. Con la rosa attuale abbiamo tante possibilità di arrivare in Champions".