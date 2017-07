Lazio: Lucas Leiva per il dopo-Biglia, Di Gennaro se parte Cataldi

Source photo: thesun.co.uk

Da Lucas e Lucas. Lasciato andare Lucas Biglia al Milan, infatti, subito sul mercato la Lazio, con Tare che proprio nelle ultime ore sta definendo l'ingaggio del mediano del Liverpool, Lucas Leiva. Atteso a Roma, il brasiliano porterebbe esperienza e talento, un mix che aiuterebbe e non poco i biancocelesti di Simone Inzaghi, pronti ad abbracciare un atleta forte e reduce da dieci fecondi anni in Premier League, con la maglia del Liverpool. Interpretando al meglio il ruolo di regista, l'ex Gremio si calerebbe al meglio nello scacchiere tattico laziale, che proprio nella passata stagione ha messo in luce l'importanza del mediano nel credo tattico di Inzaghi.

Metodista educato sotto il profilo tattico, Lucas Leiva potrebbe giocare ovunque, schierandosi in un'ipotetica difesa a tre o sostenendo il peso di una folta trequarti, come fatto al Liverpool. Da valutare, invece, nel classico 3-4-2-1 di "inzaghiana" memoria, anche se le prime difficoltà del brasiliano potrebbero essere superati grazie all'esperienza di Marco Parolo, con Sergej Milinkovic-Savic pronto a sorvegliarli da trequartista aggiunto. Al di là delle disposizioni che potrebbe avere, comunque, un atleta capace di dare quel plus in più ad una rosa vogliosa di stupire.

In caso di partenza del giovane Cataldi, per lui dovrebbe essere pronto un ritorno al Genoa, la Lazio dovrebbe inoltre puntare a Di Gennaro, sondato nelle scorse giornate proprio come sostituto di Biglia. Anche per l'ex Cagliari vale lo stesso discorso tattico fatto per Lucas Leiva, anche se la conoscenza del nostro calcio potrebbe aiutare e non poco Di Gennaro, che con il Cagliari ha disputato davvero un'ottima stagione, imponendosi come uno dei registi più talentuosi della Serie A, ruolo sempre più prezioso visti i cambiamenti che sta vivendo il calcio negli ultimi anni.