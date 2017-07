La Lazio si rinforza in mediana: più vicini Pasalic e Di Gennaro, fatta per Lucas Leiva

Mario Pasalic con la maglia del Milan nella scorsa stagione. | pianetamilan.it

La Lazio ha vissuto, finora, un calciomercato atto in un certo senso a "rinnovare" la rosa a disposizione del tecnico Simone Inzaghi. Ad esempio, in mezzo al campo si è salutato una colonna portante come Lucas Biglia in direzione Milan, ma la voglia della dirigenza è di portare dei rinforzi di livello per affrontare al meglio la stagione, anche se senza un budget di primissimo livello.

Il sostituto dell'ex capitano biancoceleste sarà Lucas Leiva. Il brasiliano, in scadenza col Liverpool il prossimo 30 giugno, per caratteristiche è molto simile all'argentino e garantirà esperienza sia in campo internazionale (57 presenze fra Champions ed Europa League con la maglia Red, 24 con la Seleçao) sia in un centrocampo che ha perso un leader e che aveva bisogno di carisma. Tutto questo per un colpo low cost, soltanto da 6 milioni di euro per il cartellino; al classe 1987 invece un ingaggio da 2,5 milioni a stagione per 3 anni: praticamente lo stesso contratto che era stato proposto all'altro metodista sudamericano del centrocampo ora passato in rossonero.

Nella stagione passata in rossonero c'era stato anche Mario Pasalic, in prestito dal Chelsea: nella sua splendida campagna acquisti il club di via Aldo Rossi non ha poi contemplato la possibilità di riportare il croato nella squadra - e, soprattutto, nel campionato - in cui si era trovato bene. Ma le Aquile, cercando un altro rinforzo al centro del campo, hanno garantito la possibilità di un ritorno in Serie A allo slavo, che ha risposto in maniera entusiastica: i Blues, che non vedono questo calciatore come presente nell'ambito del loro progetto tecnico, avrebbero aperto alla possibilità di un prestito, nonostante il contratto dello stesso scada nel 2018, visto che margini per ottenere un rinnovo per i londinesi - al momento - non ce ne sono. Dunque sembra che andrà avanti in questa modo l'operazione: nuovi sviluppi sono attesi a giorni.

L'ultimo - ma non meno importante - dei rinforzi che arriveranno nel reparto di mezzo della società capitolina dovrebbe essere Davide Di Gennaro, classe 1988 che arriverebbe anche lui a costo zero per essere naturale ricambio di Lucas Leiva. Nella scorsa stagione, l'italiano ha giocato nel Cagliari percependo 540mila euro: dovrebbe ricevere un ingaggio simile per il prossimo contratto, dopo aver dimostrato grande voglia di raggiungere i futuri compagni ad Auronzo di Cadore per svolgere il ritiro estivo.