Lazio, Keita tuona: "La società non vuole farmi giocare" | www.lnx.lazialita.com

Keita Balde non è mai stato così lontano dalla Lazio. Dopo che sembrava fosse molto probabile il rinnovo di contratto in scadenza il 30 giugno 2018, oggi è lo stesso giocatore a pubblicare sul suo profilo ufficiale di Twitter un messaggio al veleno verso il club biancoceleste: “Io ci sono! Sempre pronto per dimostrare il mio valore e la mia professionalità. Ma oggi la società ha deciso di non farmi giocare...” scrive testualmente Keita.

Alla base della lite ci sarebbe il rifiuto del calciatore al West Ham, capace di offrire oltre 30 milioni di euro per il suo cartellino. Ora quindi i margini di una riappacificazione tra le parti - rapporti già ampiamente in crisi da tempo – non ci sono più ed è necessario sia per il senegalese che per la Lazio guardarsi intorno alla ricerca di una soluzione alternativa. L’Inter negli ultimi giorni ha accelerato decisamente sul’ala e pare abbia raggiunto un accordo con il suo procuratore Roberto Calenda, ma l’affare saltato fra Sampdoria e Juventus per quanto riguarda Patrik Schick potrebbe cambiare tutto.

Infatti il forte interesse dei bianconeri nei confronti di Keita aveva fatto saltare il trasferimento dell’ex Barcellona al Milan, che aveva trovato l’intesa con il presidente biancoceleste Claudio Lotito, vista la preferenza del calciatore per la destinazione torinese; la pista si era poi raffreddata, con Marotta e Paratici impegnati a convincere la Fiorentina a cedere Federico Bernardeschi, prima del nuovo avvicinamento delle ultime ore. Il coltello dalla parte del manico questa volta ce l’ha proprio il club di Corso Galileo Ferraris, perché con la definitiva rottura fra la dirigenza capitolina e Keita, il giocatore potrebbe impuntarsi e rifiutare qualsiasi alternativa che non sia la Juventus, per questa estate o per la prossima, quando si libererà a 0: gli uomini mercato juventini pensano di inserire nella trattativa anche Stefano Sturaro per abbassare la richiesta di 30 milioni. Lotito ha dimostrato in passato di poter accettare una situazione simile, usando la mano pesante ed escludendo il giocatore dalla rosa – vedi Pandev -, ma è ipotizzabile che in questa occasione non accadrà e che alla fine Keita possa effettivamente sposare la Juventus.