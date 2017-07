Calciomercato Lazio - Visite mediche per di Gennaro. Si studiano altri possibili colpi

Davide di Gennaro / Novantesimo.com

I tifosi della Lazio hanno dovuto attendere un po' di tempo per vedere i primi colpi di mercato da parte del presidente Lotito ma finalmente la società di via di Santa Cornelia si è decisa a muoversi nel calciomercato. Lucas Leiva è stato il primo vero colpo dopo una cessione dolorosa di Lucas Biglia, e ufficiale è anche l'approdo a parametro zero del centrocampista ex cagliaritano Davide di Gennaro. Centrocampista delle giovanili del Milan non gioca da Marzo per un mancato rinnovo contrattuale con il Cagliari e sembra pronto a riscattarsi con i biancocelesti che vogliono fare un'ottima stagione sulla scia si quella dell'anno scorso. Accolto da alcuni piccoli tifosi fuori dalla clinica, Di Gennaro sembra essere entusiasta di rimettersi in gioco con la squadra romana.

La squadra di Lotito sembrava vicina ad acquistare Mario Pasalic, centrocampista in forza al Milan nella passata stagione. Classe 1995 il giocatore di proprietà del Chelsea sarebbe dovuto rientrare nell'affare Lucas Biglia, ma l'arrivo di Di Gennaro e quello di Leiva hanno spianato il terreno per tutte le altre concorrenti che erano intenzionate a portare in squadra il talentuoso giocatore. Il giornale Estadio Deportivo riporta che il Betis Siviglia ha un forte interesse per il giocatore croato e sembra essere in intenso contatto con il Chelsea per trovare l'accordo giusto per acquistare il 22enne originario della Germania.

Ancora uscite per i biancocelesti che vedono sempre più lontano Keita Balde. Il giocatore ha espresso il suo disappunto per non aver giocato nell'amichevole contro la Triestina tramite un tweet. La Lazio perciò dovrà far fronte, ad un'eventuale partenza del giocatore senegalese, e coprire con un altro colpo di qualità il ruolo di esterno d'attacco. Per Keita inoltre ci sono diverse squadre che sicuramente fanno gola al giovane attaccante della Lazio, su tutte Inter e Juventus.

La società di Roma medita anche un acquisto per portare in biancoceleste un vice Strakosha, l'ultima voce parlava di un Sorrentino molto vicino.