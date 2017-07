Lazio, doppio Immobile e Anderson stendono il Leverkusen: è 3-1 a Godric

S.S. Lazio

Una Lazio bella e divertente nell'amichevole di Godric contro il Bayer Leverkusen. Simone Inzaghi conferma il 3-5-2 con Strakosha tra i pali, difesa con Bastos, De Vrij e Hoedt. In regia confermato Luis Alberto con Murgia e Milinkovic mezze ali, Basta e Lulic sulle fasce. In avanti al fianco di Immobile c’è Felipe Anderson. Al 13’ e al 14’ minuto, il brasiliano torna a rivestirsi da uomo assist e serve due perle per il bomber napoletano. Piccola e importante annotazione tattica: Milinkovic-Savic si sgancia dalla mediana e avanza sulla trequarti, trosformato il 3-5-2 in un 3-4-1-2. Al 19’ la Lazio va in vantaggio: Luis Alberto verticalizza per Murgia che di petto smista per Immobile. Poco dopo, il Leverkusen di Herrlich colpisce la traversa con una punizione di Volland. A cinque minuti dalla fine del primo tempo, è ancora una volta il tandem offensivo a produrre e a insaccare il goal del 2-0 grazie al tocco vincente di Felipe Anderson. Nella ripresa, il tecnico laziale conferma la formazione iniziale e trova subito il tris firmato ancora una volta da Immobile, autore di un bolide che si è stampato all'incrocio. Che coppia meravigliosa con il brasiliano, si trovano a meraviglia. Poco dopo entrano Wallace, Radu, Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Di Gennaro, Patric e Keita. Cerca di ampliare il punteggio senza, però, trarre risultati. Nel finale, il Leverkusen trova il goal della bandiera con un destro di Yurchenko, ben assistito dal giamaicano Bailey, ala classe '97 sbocciata nel meraviglioso settore giovanile del Genk.

Marcatori: 19′ e 55′ Immobile (L); 41′ Anderson (L); 90′ Yurchenko (B).

Lazio (3-5-2) primo tempo: Strakosha; Bastos, de Vrij, Hoedt; Basta, Murgia, Luis Alberto, Milinkovic, Lulic; Immobile, Felipe Anderson.

Lazio (3-5-2) secondo tempo: Strakosha; Luiz Felipe, Wallace, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Di Gennaro, Patric; Palombi, Keita.

A disp. Guerrieri, Vargic, Crecco, Lombardi, Rossi.

Bayer Leverkusen (4-4-2) primo tempo: Leno; Henrichs, Tah, S. Bender, Wendell; Mehmedi, Kampl, L. Bender,Brandt; Volland, Havertz.

Bayer Leverkusen (4-4-2) secondo tempo: Leno; Kohr, Dragovic, Ramalho, Wendell; Bellarabi, Baumgartlinger, Yurchenko, Bailey; Pohjanpalo, Volland.

A disp. Öczan, Lomb, Frey, Abu Hanna, Jedvaj, Bednarczyk, Akkaynak, Schreck.