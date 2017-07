Lazio, Parolo: "Siamo in crescita, importante vincere gare come quella con il Bayer Leverkusen"

Marco Parolo, zimbio.com

La Lazio di Simone Inzaghi vince e convince contro il Bayer Leverkusen, in un'amichevole dal gusto decisamente europeo che regala al tecnicoi degli ottimi segnali. La prima parte del ritiro è in archivio, ora la mente di tutto lo spogliatoio laziale è rivolta alla Supercoppa italiana del prossimo 13 agosto contro la Juventus. L'occasione per cercare la rivincita della finale di Coppa Italia della scorsa stagione. Marco Parolo, però, preferisce concentrarsi sul presente del gruppo di Inzaghi.

Ai microfoni di Lazio Style Channel, il centrocampista ha commentato il lavoro portato avanti fino a questo momento: "È stata una partita importante, contro una squadra di valore. Il Bayer Leverkusen gioca in Bundesliga. L'abbiamo affrontata bene, con lo spirito giusto. Chi è entrato in campo dal primo minuto o chi è subentrato nella ripresa ha fatto bene, peccato aver subito il gol nel finale. Avremmo potuto fare molti più gol, abbiamo avuto tante occasioni. Vincere aiuta a vincere e a lavorare meglio. Lo stiamo facendo, siamo in una bella location che ci permette di prepararci al meglio per le prossime due settimane: ci attende una partita importante il 13 agosto".

Nel gruppo sono stati aggiunti alcuni giovani giocatori, mentre Parolo fa parte del gruppo dei più esperti, chiamati a dare l'esempio ai nuovi arrivati: "Scendere in campo con la fascia al braccio ti trasmette belle emozioni, Lulic è il capitano di questa squadra, sono contento per lui perché se lo merita visto quello che rappresenta per la Lazio. Noi “vecchietti” cerchiamo di aiutarlo a trascinare questo gruppo che ha tanti giovani di valore che stanno facendo bene e stanno dimostrando di meritarsi questo palcoscenico e questo spazio. Il gruppo è buono, dobbiamo continuare su questa squadra, con questo spirito e essere uno dei capitani per me è un orgoglio. I risultati stanno dimostrando che stiamo crescendo come condizione, anche noi che ci siamo aggregati per ultimi stiamo lavorando per metterci al pari del gruppo. Siamo al punto giusto per quando mancano due settimane alla prima partita della stagione. Sono convinto che la nostra condizione migliorerà, l'affiatamento è già buono ma può continuare a crescere".