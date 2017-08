UFFICIALE: Felipe Caicedo è un nuovo calciatore della Lazio

Felipe Caicedo è un nuovo calciatore della Lazio. L'annuncio ufficiale, che era atteso dalla scorsa settimana, subito dopo il superamento delle visite mediche da parte dell'ecuadoriano, è arrivato solo questa mattina. La notizia è apparsa sul sito ufficiale della Lazio, questo il comunicato di poche righe diramato dalla società del presidente Claudio Lotito: "La S.S. Lazio comunica l'acquisto a titolo definitivo del calciatore Felipe Salvador Caicedo Corozo dal RCD Espanyol".

E' stato invece l'Espanyol, club di provenienza del giocatore, a fornire i dettagli economici dell'affare: Caicedo si trasferisce alla Lazio in cambio di 2 milioni e mezzo di euro. Giunge in Italia, alla corte di Simone Inzaghi, firmando un contratto di durata triennale. Da sempre un grande ammiratore della nostra Serie A, riesce a coronare uno dei suoi sogni da bambno, quello di giocare in Italia. Lascia la Catalogna dopo tre anni.

Felipe Caicedo nella clinica Paideia durante le visite mediche

Dovrebbe ricoprire il ruolo di vice-Immobile, ma le sue caratteristiche tecniche posso ben sposarsi con quelle dell'ex attaccante del Torino e del Siviglia, quindi non è da escludere la possibilità di vederli insieme all'opera nel 3-5-2 sul quale sta lavorando in queste settimane l'allenatore biancoceleste. Non un grande bomber - appena 24 reti realizzate in 103 presenze con l'Espanyol - può comunque mettere al servizio della squadra grosse dosi di fisicità ed atletismo. Per le sue movenze, molto particolari, la sua stazza e la sua agilità, è soprannominato la Pantera nera o anche semplicemente la Pantera.