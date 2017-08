Lazio, contro il Malaga si prova lo schieramento anti-Juve | www.it.eurosport.com

Simone Inzaghi fa le prove generali nell’ultima amichevole prima dell’appuntamento ufficiale del 13 agosto, giorno della finale di Supercoppa Italiana contro la Juventus. Alla Rosaleda di Malaga la Lazio affronta i padroni di casa nel trofeo Costa Del Sol con l’obiettivo di testare l’undici titolare che andrà poi a battagliare contro i bianconeri per il primo trofeo della stagione. Nell’ultimo allenamento in Austria, prima di partire per la Spagna, il tecnico laziale ha sciolto ogni dubbio su chi giocherà effettivamente in Andalucia: a difendere la porta sarà Strakosha, protetto dalla linea a tre composta da Wallace, De Vrij e Radu; sulle corsie esterne del centrocampo agiranno Marusic da una parte e Lulic dall’altra, con Lucas Leiva in cabina di regia e Parolo insieme a Milinkovic-Savic ai suoi fianchi, mentre davanti il potenziale offensivo sarà sulle spalle di Ciro Immobile e di Keita Baldè.

Ancora a riposo Felipe Anderson, reduce da un affaticamento muscolare riscontrato al termine della gara con il Bayer Leverkusen, ma con tutta probabilità scenderà in campo all’Olimpico contro la Juventus; anche i difensori Hoedt e Luiz Felipe daranno forfait per la gara di Malaga. Sarà interessante vedere a partita in corso Luis Alberto, andaluso di nascita ed ex calciatore dei boquerones, con cui ha collezionato 20 presenze e 2 goal nella stagione 2014-15, ed autore di ottime prestazioni in questo precampionato, nel ruolo di regista davanti alla difesa, non propriamente la sua posizione.

Gli occhi saranno poi puntati anche sui due casi spinosi dell’estate laziale, ossia De Vrij e Keita. Entrambi vivono la stessa situazione e potrebbero andare a ritrovarsi anche nell’immediato futuro: il contratto del difensore olandese scade il 30 giugno 2018, così come quello del senegalese, e nessuno dei due sembra intenzionato a rinnovare, visto il forte interesse della Juventus sui due profili. Si aspetta la gara del 13 contro i bianconeri, poi il proseguimento delle due carriere sarà più chiaro, a Roma, a Torino o chissà dove.