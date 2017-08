Lazio, cammino perfetto verso la Supercoppa

Si chiude con la vittoria di misura sul Malaga il precampionato della Lazio. I biancocelesti si aggiudicano la 33esima edizione del Trofeo Costa del Sol grazie al gol di Immobile e chiudono l'estate con il bilancio di sette vittorie su altrettante amichevoli giocate. La squadra di Inzaghi ha cambiato poco e nulla rispetto alla scorsa stagione con l'innesto di Lucas Leiva al posto di Biglia e quello di Marusic a contendere il posto a Basta e questo si nota subito vedendola giocare.

Gli schemi sono rodati, i giocatori si trovano a memoria e a dimostrarlo ci sono le belle vittorie ottenute su Spal, Bayer Leverkusen e Malaga. Ieri sera Inzaghi ha potuto schierare l'undici ideale, con il tanto chiacchierato Keita al posto di Felipe Anderson, tenuto a riposo precauzionale, ed ha sicuramente ottenuto delle risposte molto positive. Proprio lo spagnolo è apparso tra i più in forma, regalando fiammate decisive e qualche scelta egoista di troppo davanti al portiere avversario, ma il giocatore decisivo della Lazio è già Lucas Leiva. L'ex Liverpool è sicuramente la nota più positiva di questo scorcio di precampionato e nell'amichevole di ieri ha dato prova di poter sostituire alla grande Biglia, suo infatti il lancio illuminante per Immobile. La sua capacità di impostazione e di creazione del gioco non è cambiata dopo anni di gioco come mediano di rottura e con due mezzali d'eccellenza come Parolo e Milinkovic-Savic può giostrare la palla come meglio desidera, lanciando Felipe Anderson e Lulic sulle due fasce di competenza.

Per un centrocampo che funziona alla grande e un attacco che vede il suo punto focale, Immobile, in ottima forma e non risente delle grane che Keita sta portando alla dirigenza, dovrebbe essere escluso dalla sfida con la Juventus, la difesa è ancora da registrare. Ieri sera qualche disattenzione di troppo ha rischiato di compromettere la partita e ripetere certi errori contro il nuovo attacco di campioni della Juventus potrebbe risultare fatale. Altra nota negativa proveniente dalla soleggiata Malaga è l'infortunio di Radu. Il difensore rumeno è stato sostituito da Bastos al 36' del primo tempo e lo staff della Lazio lo monitorerà costantemente nel corso della settimana per farlo avere a disposizione a Simone Inzaghi.