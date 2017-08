Lazio, Felipe Anderson in dubbio: Keita sfida il suo futuro?

Un dubbio attanaglia Simone Inzaghi alla vigilia della partita di Supercoppa contro la Juventus: se Felipe Anderson sarà knock-out, giocherà Keita? Tutta l'attesa della Lazio gira attorno alla presenza o all'assenza del senegalese. Sin dall'inizio del pre-campionato il tecnico biancoceleste ha scelto di puntare sulla coppia gol formata dal brasiliano ed Immobile e così doveva essere anche per la prima sfida ufficiale, ma l'infortunio occorso ad Anderson ha messo i bastoni tra le ruote ad Inzaghi.

Con il brasiliano ko per un guaio muscolare avuto nell'amichevole contro il Bayer Leverkusen, ora l'allenatore laziale deve per forza di cose schierare Keita dal primo minuto, con tutte le situazioni che comporta questa scelta. La prima complicazione da considerare è sicuramente quella che riguarda il mercato. Non è un mistero che l'attaccante ex Barcellona è fortemente voluto dalla Juventus e lo stesso giocatore vuole il trasferimento a Torino a tal punto da rifiutare l'offerta dell'Inter. Far giocare un calciatore contro il suo probabile futuro non è forse la migliore delle ipotesi, ma d'altro canto non c'è ancora nulla di scritto e Keita si impegnerà come ha sempre fatto, anche se quella di domenica sarà, probabilmente, l'ultimo match con la maglia della Lazio.

Tuttavia, Inzaghi, ha nel suo playbook un'altra soluzione: Milinkovic-Savic. Se il tecnico laziale vorrà tenere Keita in panchina, potrebbe decidere di far giocare il talento serbo come trequartista alle spalle del solo Immobile in un 3-5-1-1, un modulo difensivo e volto alle ripartenze che però potrebbe fare male ad una Juventus ormai a trazione offensiva. La soluzione verrà studiata nelle ultime sedute d'allenamento, ma al momento la più probabile resta quella con Keita in campo che in questo pre-campionato è apparso devastante palla al piede. Futuro o no, è molto probabile che Keita Balde sfiderà la Juventus per il primo trofeo della stagione.