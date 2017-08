Lazio, Lotito: "Keita ha rifiutato varie offerte, se vorrà partire lo cederemo a offerte congrue"

Source photo: calciomercato.com

Nonostante l'importantissima ed insperata vittoria contro la Juventus, a tenere banco in casa Lazio è la questione Keita, messo fuori rosa da Simone Inzaghi per la sfida ma ancora lontano dal lasciare la società biancoceleste. Interrogato sulla vicenda da Sky Sport 24, il patron laziale ha smentito eventuali ed imminenti cessioni, ricordando l'iniziale posizione della società: "Non abbiamo mai messo in vendita Keita - ha sottolineato - abbiamo ricevuto diverse offerte da club nazionali e internazionali, ma lui le ha rifiutate tutte".

Parole importanti, che confermano una mal celata volontà di non svendere il calciatore, valutando il ragazzo almeno trenta milioni, senza troppi se e senza troppi ma. Continua, il patron Lotito: "Quando il giocatore ci dirà di voler andare in una determinata squadra noi saremo disponibili a mandarlo ovunque purché la proposta sia accettabile. Da parte nostra non c’è ostilità nei confronti di Keita".

Al di là del futuro, l'africano sembra ormai prossimo a vestirsi di bianconero, l'esterno sembra ormai essere lontano dal progetto biancoceleste, situazione che potrebbe fare solo bene alla società laziale, ormai lanciata verso un campionato illuminante e potenzialmente ricco di soddisfazioni.