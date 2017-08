Lazio - Il Southampton cinese piomba su Hoedt

Hoedt in allenamento. Fonte: http://immagini.quotidiano.net

La vittoria della Supercoppa Italiana sta ancora tenendo alto l'entusiasmo in casa Lazio, ma Lotito deve fare un paio di ragionamenti sul mercato, perchè non è ancora chiuso e i biancocelesti, pur confermando gran parte della rosa, potrebbero avere qualche problema nei prossimi giorni, soprattutto nel pacchetto difensivo. De Vrij infatti è sicuramente il perno centrale, ma è ancora in attesa di rinnovare il contratto in scadenza nel 2018 e il rischio di perderlo è alto. Oltre a questo, c'è da registrare il forte interesse mostrato dal Southampton, appena acquistato dai cinesi per più di 200 milioni, per Wesley Hoedt, difensore centrale olandese che non è ancora titolare tra le Aquile ma, dal basso dei suoi ventitrè anni, ha già mostrato nei suoi primi due anni in A dei grossi miglioramenti, che lo hanno portato ad essere convocato nella nazonale olandese. Per lui inoltre attestati di stima e un valore di mercato in crescita, con gli occhi di alcune squadre importanti su di lui.

Il Southampton punta in alto. Dopo aver ceduto la proprietà del club ai cinesi, i Saints vogliono rafforzare una rosa che presenta già diversi talenti. Soprattutto la squadra di Pellegrino vuole rinforzarsi in mezzo alla difesa, dove il maggiore talento della squadra, ovvero Van Dijk, olandese come Hoedt, è ancora fuori rosa dopo il giallo di mercato che lo sta vedendo protagonista e che ancora non si è risolto, con il Liverpool fortissimo su di lui e che nel mese scorso ne stava già quasi annunciando l'acquisto. Un nodo di mercato non indifferente e che sta tenendo sulle spine il tecnico, sempre punzecchiato nelle conferenze stampa, per avere qualche informazione sulla cosa. Comunque il Southampton vuole tutelarsi, in qualsiasi modo vada a finire la cosa e il centrale della Lazio è il profilo individuato dalla squadra inglese per dare più consistenza alla linea davanti a Forster.

Hoedt l'anno scorso alla Lazio non è stato titolare. Arrivato gratuitamente dall'AZ Alkmaar, in due stagioni ha comunque raccolto 61 presenze e 4 reti con la maglia biancoceleste e, vista la giovane età, la maglia titolare sembra dover arrivare a breve. L'incognita è data da questo interessamento del Southampton, disposto a mettere sul piatto, almeno stando all'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, 17 milioni per avere il difensore. Wesley potrebbe farsi ingolosire dalla possibilità di giocare titolare in Premier League in una squadra che vuole puntare all'Europa già da quest'anno, dopo l'ottavo posto dell'anno scorso (ma con un distacco abissale dall'Everon settimo), a maggior ragione se Van Dijk dovesse lasciare un posto libero. A quel punto per Hoedt ci sarebbero le chiavi della difesa dei Saints, cosa che potrebbe convincerlo ad accettare una squadra dal blasone inferiore alla Lazio, ma che vuole crescere e in tempi brevi. Trattativa dunque da seguire, tempi duri per il reparto difensivo della squadra di Lotito.