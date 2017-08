Lazio - Spal, le formazioni ufficiali

La Supercoppa è in bacheca da qualche giorno, ora a Roma, sponda Lazio, è tempo di pensare alla massima serie. L'Olimpico accoglie la prima della Lazio di Inzaghi, di fronte la neopromossa Spal, attesa a un campionato di sacrificio per mantenere la categoria. Corsa ed entusiasmo per limitare il gap tecnico.

Le scelte

Assenze pesanti nella Lazio di Inzaghi. Fuori, per scelta tecnica, Keita. Non recupera Felipe Anderson, c'è Lucas Leiva, ma il tecnico non corre rischi almeno al via. 3-5-2, con Palombi ad affiancare Immobile, in mediana, con Milinkovic e Parolo, la conferma di L.Alberto. Lulic e Basta a presidiare le corsie. De Vrij dirige il pacchetto arretrato.

Spal - Borriello e Salamon, innesti dell'ultima ora, si accomodano in panchina, undici comunque d'esperienza. Floccari e Paloschi guidano il reparto avanzato, in regia Viviani, dietro l'ex Bologna Oikonomou.