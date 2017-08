Lazio, De Wijs è il sostituto di Hoedt

Continua il legame tra la Lazio e l'Olanda per quanto concerne la linea difensiva: dopo gli arrivi negli anni passati di De Vrij e Hoedt, ora sembra toccare a Jordy De Wijs approdare in biancoceleste. Il ventiduenne in forza al Psv Eindhoven arriverebbe alla corte di Simone Inzaghi per sostituire proprio Hoedt, che ha lasciato la capitale italiani per atterrare a Southampton.

De Wijs, 22 anni compiuti lo scorso 8 Gennaio, fa parte della stessa scuderia dei suoi predecessori, la Seg, ma a differenza loro non è ancora riuscito ad imporsi in patria. Il giovane difensore di proprietà del PSV è appeno tornato al Philips Stadion dopo un prestito semestrale all'Excelsior Rotterdam, squadra con cui ha registrato 15 gettoni nel campionato d'Eredivisie, e nella precedente esperienza in biancorosso è evidente che non è riuscito ad ottenere un ruolo stabile nei piani di Phillip Cocu.

Tuttavia, è anche vero che la Lazio non ha bisogno di acquistare un giocatore da far giocare titolare, in quanto il terzetto composto da Radu, Wallace e De Vrij da le garanzie necessarie e quindi è possibile che i biancocelesti acquistino un giovane di belle speranze da far crescere ed eventualmente rivendere a peso d'oro. Vista in questo senso, l'operazione che potrebbe portare De Wijs nella capitale è un buon affare sia economico, costerebbe poco più di due milioni di euro, sia tecnico. La forza fisica che contraddistingue il gioco dell'olandese è un plus necessario per potersi imporre nel nostro calcio e la potrà sfruttare per non sfigurare mentre impara i movimenti richiesti dal modulo di Inzaghi. Inoltre, un altro segnale verso l'acquisto di De Wijs è stato lanciato proprio dall'allenatore biancoceleste che nella conferenza stampa pre Spal ha dichiarato di voler un centrale difensivo mancino, esattamente quello che è il giovane difensore del Psv Eindhoven.