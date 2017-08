Lazio, Lucas Leiva c'è. Il report medico: "Ha pienamente recuperato"

Lucas Leiva il giorno del suo primo incontro con Simone Inzaghi. | Daily Mail.

Sarà anche appena arrivato, ma Lucas Leiva ha già un bel peso nel centrocampo della Lazio. La differenza prestazionale della mediana - e, di conseguenza, dell'intera squadra - con e senza il brasiliano è stata abissale: basti pensare che, quando l'ex Liverpool è sceso in campo, è arrivata la vittoria in Supercoppa contro la Juventus; senza di lui, il misero pareggio al debutto in campionato in casa contro la SPAL. Fortunatamente per i biancocelesti, comunque, il metodista si accinge a ritornare, dopo l'affaticamento nella prima delle due partite appena citate.

Almeno stando a quanto ha dichiarato oggi Fabio Rodia, coordinatore dello staff medico dei capitolini, ai microfoni di Lazio Style Channel: "Lucas Leiva ha avuto un affaticamento, durante la finale di Supercoppa, dal quale ha pienamente recuperato ed è a disposizione di mister Inzaghi".

Una buona parte delle notizie che riporta il dottore sono anche riguardanti la condizione di Felipe Anderson, che sembra abbia un problema abbastanza serio, che potrebbe comprometterne il rendimento anche sul lungo periodo in quanto difficilmente risolvibile in tempi brevi. Ecco quanto ha detto il dottore oggi: "Felipe Anderson era tornato a disposizione del mister per la Supercoppa, dopodiché abbiamo rallentato i ritmi in quanto il giocatore è affetto da una tendinopatia inserzionale calcifica a carico dell’adduttore sinistro in una fase di riacutizzazione. Attualmente stiamo effettuando un trattamento e una preparazione specifica e personalizzata che ha come scopo quello di riportare il calciatore ad uno stato di forma ottimale per poter affrontare nel migliore dei modi la stagione appena iniziata. Lo stiamo trattando giornalmente e viene monitorizzato con esami clinici e strutturali settimanalmente per avere un’informativa ben precisa sui reali tempi di recupero. L’obiettivo è quello di portare Felipe ad uno stato di forma ottimale per permettergli di affrontare una stagione calcistica ricca di impegni. Approfitteremo anche del periodo della sosta di campionato".

Infine, il report tocca anche le condizioni di un altro dei calciatori di proprietà delle Aquile, per il quale i tempi di recupero alla corte di Simone Inzaghi sembrano però più facili da prevedere: "Cristiano Lombardi, durante il riscaldamento tra il primo ed il secondo tempo di Lazio-SPAL, ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia destra, è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno escluso lesioni fratturative. C’è stato un interessamento capsulo-legamentoso che lo farà stare a riposo domenica prossima e contiamo di recuperarlo dopo la sosta".