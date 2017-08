Lazio, si stringe per Paletta. Il dopo Keita è tra Gonçalves e Brahimi

Arrivano le ultime ore del mercato e con esse anche la frenesia delle squadre di Serie A per trovare i tasselli mancanti. Il calciomercato della Lazio è ufficialmente esploso con la partenza di Keita verso il Monaco ed ora Tare deve agire per trovare il suo sostituto ed anche quello di Hoedt.

Partendo proprio dalla retroguardia, il nome è sempre quello di Gabriel Paletta. L'italo argentino del Milan è fortemente voluto dalla Lazio per sostituire l'olandese che ora è in forza al Southampton e nelle ultime ore le due società si sono avvicinate tantissimo. Stamattina il Milan ha abbassato le sue pretese venendo incontro all'offerta laziale e l'accordo è stato trovato per una cifra che si aggira attorno ai 2,5 milioni di Euro. Ora resta da sciogliere il nodo riguardo le modalità di pagamento, che la Lazio vorrebbe dilazionare, ma l'accordo di massima c'è ed adesso il calciatore deve trovare l'intesa con Lotito.

Risolto il nodo difensore, resta quello dell'attacco. Sin dalla partenza di Keita in direzione Monaco, Tare si è mosso per trovare il sostituto e i primi due nomi sul suo taccuino sono quelli di Diogo Gonçalves e Brahimi. Il primo è attualmente un calciatore del Benfica e molti club lo hanno inserito nel loro taccuino, ma la Lazio punta forte di lui per via della giovane età (classe '97) e del costo accessibile. La procura di Jorge Mendes non dovrebbe essere un ostacolo, anzi probabilmente potrebbe aiutare la società capitolina a strapparlo al club della capitale portoghese. E' invece più complicato strappare Brahimi al Porto. Il giocatore è ormai un'esterno offensivo affermato in Europa e per lui i Dragoes chiedono 30 milioni di Euro, una cifra troppo alta per la Lazio.

E' invece notizia degli ultimi minuti l'inserimento di Nani tra i giocatori attenzionati da Tare. A riportare la notizia è Gianluca Di Marzio, secondo cui la Lazio avrebbe chiesto informazioni al Valencia. E' attesa nelle prossime ore la risposta della società spagnola.