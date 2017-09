Lazio, diramata la lista UEFA: c'è Nani

La Lazio sarà impegnata in Europa League, frutto del quinto posto conquistato nello scorso campionato. Nizza, Zulte Waregem e Vitesse, questi gli avversari che i sorteggi hanno riservato alla squadra biancoceleste. Con il calciomercato ormai concluso, e quindi le operazioni in entrata ed in uscita tutte ufficializzate, ecco che la Lazio ha resto nota la lista UEFA. Tra i convocati spicca anche il nome di Nani, uno degli ultimi arrivati in casa Lazio, quel top player tanto invocato dall'allenatore Simone Inzaghi per sostituire il partente Keita Balde, passato a rinforzare il Monaco.

Niente da fare per gli altri due giovani portoghesi arrivati, ossia il centrocampista Bruno Jordao e l'esterno d'attacco del 2000 Pedro Neto. Con ogni probabilità, i due calciatori appena citati troveranno spazio, almeno inizialmente, nella squadra Primavera. In lista, ovviamente, anche i nuovi acquisti Marusic, Lucas Leiva oltre a talentino ex Ternana, Palombi. I biancocelesti debutteranno il 14 settembre, contro il Vitesse.

Questo l'elenco completo: Nani, Basta Dušan, Caicedo Corozo Felipe Salvador, Crecco Luca, De Vrij Stefan, Di Gennaro Davide, Fortuna Dos Santos Wallace, Gabarron Gil Patricio, Guerrieri Guido, Immobile Ciro, Lukaku Jordan, Lulic Senad, Marušić Adam, Milinkovic Savic Sergej, Murgia Alessandro, Palombi Simone, Parolo Marco, Pereira Gomes Felipe Anderson, Pezzini Leiva Lucas, Quissanga Barotolomeu Jacinto, Radu Stefan Daniel, Ramos Marchi Luiz Felipe, Romero Alconchel Luis Alberto, Strakosha Thomas, Vargić Ivan.