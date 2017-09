Lazio, solo panchina per Nani contro il Milan. Ok Immobile, ancora out Felipe Anderson

Nani a Formello, zimbio.com

Ci ha provato Nani a mettersi in forma per partire dal primo minuto contro il Milan, lavorando a Formello anche nei giorni di riposo concessi da Inzaghi alla squadra, ma il portoghese dovrà accontentarsi della panchina, almeno dall'inizio. Non si può escludere, invece, un suo impiego a partita in corso domenica pomeriggio all'Olimpico alla ripresa del campionato.

Come tanti colleghi, anche Simone Inzaghi ha cominciato a ritrovare i propri giocatori impegnati in giro per il mondo. La preparazione della sfida contro il Milan può così iniziare sul serio. In vista della gara contro i rossoneri, il tecnico dovrebbe riproporre in blocco la squadra che ha battuto la Juventus in Supercoppa. In attacco, quindi, ci saranno Luis Alberto, ma soprattutto Immobile e Milinkovic-Savic. Il primo torna dopo la rete decisiva con la maglia dell'Italia contro Israele e ha voglia di continuare a trovare la porta, come accaduto spesso in questo inizio di stagione. Non ci sono storie, è lui il titolare in attacco di Simone Inzaghi che punta con forza anche su Milinkovic-Savic. Fisicità e tecnica, giocatore indispensabile e decisivo per questa squadra, come spiegato dal tecnico in più di un'occasione.

Status che in alcuni momenti della sua avventura laziale ha avuto anche Felipe Anderson, al momento però ancora fermo ai box. Lo staff medico biancoceleste non vuole correre alcun tipo di rischio con lui e fino a che non avrà completamente superato i problemi muscolari che lo attanagliano ormai da diverse settimane Inzaghi non potrà contare su di lui. Contro il Milan resterà ancora fuori dalla lista dei convocati, con la speranza che possa recuperare al più presto. Un tridente con lui, Immobile e Milinkovic-Savic sarebbe un mix molto interessante di tecnica, forza e senso del gol. I tifosi della Lazio non vedono l'ora di vedere all'opera Felipe Anderson con i compagni. Senza dimenticare un Nani che scalpita per tornare protagonista grazie alla maglia biancoceleste. Dolci i problemi per Inzaghi...