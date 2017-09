Europa League - Le formazioni ufficiali di Vitesse-Lazio: chance per Caicedo

Sono appena state diramete le formazioni ufficiali della sfida tra Vitesse e Lazio, gara valida come debutto sia per gli olandesi che per i biancocelesti in questa fase a gironi di Europa League. Formazione tipo, in un certo senso, per la formazione di casa, mentre i capitolini cambiano 7/11 rispetto all'ultima uscita di campionato, con la vittoria ai danni del Milan. Ma entriamo nel dettaglio.

La miglior formazione in campo per la compagine guidata da Henk Fraser, il quale presenta il tridente composto da Matavz in posizione di centravanti, e con Linssen e Rashica ai suoi lati. van der Werff in posizione mediana a cercare di dare fosforo all'undici olandese, mentre in posizioni di mezzali ci saranno Foor e Bruns. A completare la formazione la linea difensiva a quattro disposta davanti al portiere Pasveer: i terzini saranno Dabo e Buttner (proveniente in prestito dal Manchester United), mentre la coppia di centrali sarà composta da Kashia e Miazga.

Cambia praticamente tutto l'undici Simone Inzaghi, rispetto alla domenica trionfale con la vittoria netta ai danni del Milan. Le uniche conferme riguardano Strakosha che sarà ancora il portiere titolare, e de Vrij che comporrà il terzetto difensivo completato da Bastos e dall'esordiente Luiz Felipe. Sulle corsie laterali del centrocampo, ancora una volta a cinque, ci saranno Marusic a destra e Lukaku a sinistra, mentre la terza conferma rispetto all'undici che ha affrontato i rossoneri è Parolo: squalificato in campionato, la mezzala biancoceleste sarà affiancata da Di Gennaro e Murgia, mentre in attacco Caicedo raccoglierà l'eredità di Immobile e sarà affiancato da un Luis Alberto dato in formissima.

Ecco le formazioni ufficiali nel dettaglio:

VITESSE (4-3-3): Pasveer, Dabo, Kashia, Miazga, Buttner; Foor, van der Werff, Bruns; Linssen, Matavz, Rashica. Allenatore Fraser.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Bastos, de Vrij, Luiz Felipe; Marusic, Parolo, Di Gennaro, Murgia, Lukaku; Luis Alberto; Caicedo. Allenatore Inzaghi.