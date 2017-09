Genoa - Lazio in diretta, Serie A 2017/18 LIVE (20.45)

NOTE: Match valido per la 4^ giornata del campionato di Serie A Tim 2017/18. Dallo Stadio Giuseppe Ferraris di Genoa, i padroni di casa ospitano la Lazio. Calcio d'inizio previsto per le 20.45.

Cari Amici lettori di Vavel Italia buonasera e benvenuti alla diretta scritta live ed online di Genoa - Lazio, posticipo domenicale che chiude il programma relativo alla 4^ giornata del campionato di Serie A Tim 2017/18.

Per chiudere in bellezza una settimana da incorniciare, la Lazio di Simone Inzaghi fa tappa a Genova nel posticipo che chiude la 4^ giornata di Serie A. I biancocelesti, di ritorno dalla vittoriosa campagna europea con il Vitesse, viaggiano a pieni giri dopo il roboante cappotto rifilato al Milan di Montella. Nel 4-1 di una settimana fa, l'organizzazione, l'attenzione tattica e la fame della squadra allenata da Inzaghi hanno finito per ridimensionare i sogni del Diavolo ed elevare le ambizioni laziali. Ad attendere i Capitolini c'è l'appassito Genoa di Ivan Juric, al contrario della cugina vestita in blucerchiato, titolare di una classifica e un inizio di stagione non certo esaltante. Il Grifone è fermo a quota un punto, - quello ottenuto alla prima di campionato sul campo del Sassuolo - per questo non sono ammessi altri passi falsi. Con la Lazio, Juric e il suo Genoa si giocano tanto.

La battaglia in terra olandese ha visto la Lazio tornare in Patria con tre punti pesanti in chiave qualificazione ai sedicesimi. Fonte foto: repubblica

Risucchiato da un vortice di eventi certamente sfavorevoli, il Genoa di Ivan Juric è già costretto a remare contro corrente. Dopo tre giornate il Grifone non ha ancora centrato alcuna vittoria, mentre a salire sono pressione e un numero di assenti non indifferente. Con la Lazio non ci saranno Biraschi, Bertolacci, Izzo e Lapadula, non poco per un Genoa che come ogni anno ha cambiato volto rispetto alla stagione precedentemente conclusa. La presenza di Juric, filo conduttore con la scorsa - travagliata - annata, da garanzie soprattutto ai tifosi, desiderosi di assistere ad una stagione senza quei patemi che ormai da tempo accompagnano il Club più antico d'Italia. La sconfitta con la Juventus ci può anche stare; quella con l'Udinese, arrivata dopo aver giocato oltre un'ora in inferiorità anche. Ora però, con un altro avversario temibile come la Lazio, è arrivato il momento del riscatto.

Dopo l'infortunio occorso a Lapadula, l'attacco rossoblu ruota attorno a Galabinov, qui in gol con la Juve. Fonte foto: lapresse

Vincere è difficile, ma confermarsi lo è ancor di più. La Lazio, dopo un eccellente avvio di stagione con la conquista della Supercoppa Italiana, il roboante successo sul Milan, e la prima vittoria europea, ora è attesa da un mini ciclo che potrà mettere alla prova la tenuta della rosa di Inzaghi. Oltre alla Coppa, si infittisce anche il campionato con impegni dilazionati quasi ogni tre giorni; per questo, una squadra ambiziosa ma dotata di una panchina non lunghissima, dovrà essere lungimirante nella gestione delle proprie forze. La Lazio, ben allenata dall'ex attaccante piacentino, dovrà iniziare la sua cronometro individuale - corsa ciclistica in cui la regolarità permette di ottenere risultati - dal Giuseppe Ferraris. Dopo il turnover di Vitesse, torneranno tutti i migliori dal primo minuto. Le intenzioni sono serie, l'Aquila biancoceleste non vuole smettere di volare.

Ciro Immobile, splendido protagonista nel match vinto dalla Lazio sul Milan. Fonte foto: corriere dello sport

Non facile il compito di Ivan Juric, messo alle strette non solo da una classifica insoddisfacente ma anche da una situazione interna di assoluta emergenza. La sfortunata trasferta di Udine ha privato il Grifone di Andrea Bertolacci - questa sera squalificato - e soprattutto di Gianluca Lapadula, il cui periodo di stop si aggira sui due mesi. Inoltre, in difesa mancheranno Biraschi - pesante assenza dell'ultim'ora - e Armando Izzo, la cui squalifica per calcioscommesse resta valida fino a metà di ottobre. Dunque, alla luce delle tante assenze, Juric sembra orientato verso l'utilizzo di un 3-4-2-1 che possa mettere in crisi la Lazio soprattutto a centrocampo e sugli esterni. Davanti a Capitan Perin, Zukanovic prenderà il posto di Biraschi, con Rossettini e l'ex Gentiletti a completare il reparto. A centrocampo, Lazovic e Laxalt saranno gli esterni a tutta fascia, mentre nella porzione centrale c'è un ballottaggio - con Cofie favorito - per affiancare Miguel Veloso. Dietro l'unica punta Galabinov, agiranno Ricci e Adel Taarabt.

GENOA: (3-4-2-1): Perin; Zukanovic, Rossettini, Gentiletti; Lazovic, Cofie, Miguel Veloso, Laxalt; Taarabat, Ricci; Galabinov. Allenatore: Ivan Juric.

Modulo speculare a quello del Grifone verrà adottato dalla camaleontica Lazio di Simone Inzaghi. Reduce dalle fatiche di Europa League, - tant'è che la Lazio è rientrata in Italia solo nel pomeriggio di venerdì dopo aver effettuato l'allenamento post Vitesse in Olanda - il rampante allenatore piacentino deve fare i conti con qualche calciatore acciaccato, qualche assenza pesante e un turno infrasettimanale alle porte. Non sono partiti per Genova Wallace - che ne avrà per un mese almeno - e Parolo, squalificato dopo il rosso rimediato con il Milan. Nel 3-4-2-1 allestito dinanzi a Strakosha, Bastos prenderà il posto di Wallace con De Vrij e Radu a completare il terzetto. A centrocampo tutto ruota intorno ad Alessandro Murgia. Il match winner del match col Vitesse scalpita per un posto da titolare. Nel caso in cui Inzaghi decidesse di affiancarlo a Lucas Leiva, Lulic occuperebbe la corsia sinistra con Basta a destra. In caso contrario, Lulic verrebbe dirottato nel mezzo, con Lukaku sulla corsia. In avanti, il terzetto collaudato è quello con Luis Alberto e Milinkovic Savic alle spalle di uno scatenato Ciro Immobile.

LAZIO: (3-4-2-1): Strakosha; Bastos, De Vrij, Radu; Basta, Leiva, Murgia, Lulic; Milinkovic-Savic, L.Alberto; Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi.

Lo scorso anno, il match tra Genoa e Lazio regalò colpi di scena a ripetizione in un finale infuocato. Alla fine fu 2-2 con un Luis Alberto in grande spolvero. Fonte foto: fantagazzetta

La Lazio approccia alla trasferta del Ferraris forte di un trend che la vede mai perdente nelle ultime quattro gare di campionato con questo avversario. Mentre nelle ultime quattro sfide sono arrivate due vittorie e due pareggi, nelle precedenti otto, era stato il Genoa a fare la voce grossa, costringendo la Lazio alla sconfitta nel 100% dei casi. I biancocelesti inseguono anche il quarto risultato utile consecutivo in campionato; le statistiche infatti, dicono che la Lazio non è imbattuta nelle prime quattro giornate dalla stagione 99/00, quella che poi culminò con lo storico scudetto soffiato alla Juventus. Nel precedente dello scorso anno, un elettrizzante 2-2 animò un pomeriggio piovoso al Ferraris: Simeone e Pandev illusero i padroni di casa, ripresi per due volte dalle reti di Luis Alberto e Lucas Biglia.