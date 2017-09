Lazio - Napoli in diretta, LIVE Serie A 2017/18 (20:45)

Diretta scritta - live e online - di Lazio - Napoli, incontro valido per la quinta giornata della Serie A Tim 2017/2018. Si gioca all'Olimpico, fischio d'inizio alle 20.45, dirige Damato.

LIVE Lazio - Napoli

Scontro d'alta classifica nella capitale. Il Napoli, a punteggio pieno, sbarca a Roma, di fronte la Lazio, tre punti dietro l'Inter (una partita in più), due da recuperare alla banda di Sarri. Il match di questa sera può alzare il sipario sulle reali gerarchie.

Un Napoli fin qui perfetto in campionato, KO però in Champions. Siamo all'alba della seconda tornata europea, fattore da considerare nelle scelte dei due allenatori. La Lazio ha maggior credito, in virtù dell'affermazione col Vitesse, il Napoli, di contro, è spalle al muro in Coppa.

Lazio

Chiaro il pensiero di Inzaghi. L'undici tipo in A, rotazione in Europa League, con l'inserimento di alcune seconde linee in grado di dare respiro ai titolarissimi. Senza Wallace, poche le alternative nel settore arretrato, davanti è ancora assente Felipe Anderson.

De Vrij non è al meglio, difficile Inzaghi rinunci però al totem olandese. In caso di forfait, Leiva nei tre di difesa. Con De Vrij, invece, Leiva in mediana e difesa rifinita da Bastos e Radu.

Oltre al brasiliano, a centrocampo, Parolo, con Basta e Lulic a presidiare le corsie. Luis Alberto e Milinkovic ondeggiano alle spalle di Immobile.

La conferenza di Inzaghi

Napoli

L'unico dubbio di Sarri è nella zona mediana. Hamsik, al momento, fatica. Cresce la candidatura di Zielinski, spesso decisivo in Serie A. Possibile turno di riposo, quindi, per il capitano.

Mertens si muove da falso nove, a sinistra Insigne, a destra Callejon. Jorginho in cabina di regia, Allan mezzala destra. A protezione di Reina, Koulibaly e Albiol, terzini Hysaj e Ghoulam.

Nessun incontro con la stampa per il Napoli nella giornata di ieri.

Il duello tra Lazio e Napoli è anche il duello tra Immobile, decisivo a Genoa nell'ultimo turno, ed Insigne, lo scugnizzo di Sarri. Insieme nel meraviglioso Pescara di Zeman e ora di fronte all'Olimpico, alla guida di due squadre pronte a giocarsi il titolo.