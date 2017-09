Google Plus

Serie A, le formazioni ufficiali di Lazio - Napoli

Tutto pronto allo stadio Olimpico di Roma per l'inizio di Lazio - Napoli, big match del quinto turno di Serie A, il primo infrasettimanale. Test di maturità per entrambe le formazioni impegnate sul manto erboso capitolino, con la Lazio che cerca lo scalpo dei partenopei per continuare la striscia positiva di risultati tra europa e campionato, mentre i partenopei provano ad allungare sull'Inter dopo il pareggio della squadra di Spalletti di ieri sera. Ad un'ora dall'inizio della sfida, Simone Inzaghi e Maurizio Sarri hanno ufficializzato le rispettive scelte di formazione, andiamo a scoprirle assieme.

Tutto confermato nella Lazio, con Inzaghi che si affida a Milinkovic-Savic che farà la spola tra mezzala e trequarti, Luis Alberto alle spalle di Immobile e la coppia Lucas Leiva - Parolo in mediana. Basta e Lulic gli esterni, Bastos, De Vrij e Radu i centrali davanti a Strakosha.

Lazio (3-4-2-1): Strakosha; Bastos, De Vrij, Radu; Basta, Lucas Leiva, Parolo, Lulic; Luis Alberto, Milinkovic-Savic; Immobile. All. Inzaghi

Una sola novità nel Napoli, con Sarri che conferma dieci undicesimi della squadra che ha superato il Benevento. Maggio a destra in difesa, con Albiol, Koulibaly e Ghoulam davanti a Reina, Allan ed Hamsik gli alfieri di centrocampo con Jorginho regista davanti alla difesa; Mertens di punta, con Callejon a destra ed Insigne lato opposto.

Napoli (4-3-3): Reina; Maggio, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. All. Sarri