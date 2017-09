Lazio falcidiata dagli infortuni in difesa, ecco le possibili soluzioni: in pole c'è Zaccardo

Source photo: stadiosport.it

Uno dei motivi principali della sconfitta contro il Napoli, al di là della super prestazione dei partenopei, è stata sicuramente l'emergenza in difesa, che ha colpito la Lazio come un'affilatissima mannaia. Durante la sfida dell'Olimpico, infatti, i biancocelesti hanno perso per infortunio de Vrij, Bastos e Basta, con l'esterno out dopo il terzo cambio adottato dal tecnico Inzaghi. Come se non bastasse, a questi tre si aggiunge Wallace, fermo ai box per almeno per un altro mese. Non una situazione idilliaca, soprattutto considerando i prossimi impegni tra campionato e coppa: Hellas, Zulte Waregem e Sassuolo nel giro di tre giorni. Senza dimenticare la delicata trasferta in casa della Juventus.

Per evitare di restare letteralmente senza difensori, condizione che non accade nemmeno ai più sfortunati fantacalcisti, il DS Tare si sta già muovendo, sondando il terreno a caccia di svincolati di lusso. Il primo nome sulla lista del dirigente biancoceleste è quello di Christian Zaccardo, campione del mondo ex Vicenza che proprio recentemente si era scherzosamente proposto su un noto social network per cercare una nuova rosa. Rodatissimo per la nostra Serie A, Zaccardo porterebbe esperienza e voglia di rivalsi, senza dimenticare quelle duttilità tattica che gli consentirebbe di giocare sia in una difesa a tre che in una linea a quattro. Più indietro, Marko Basa, ex Lille voluto da Rudi Garcia già ai tempi della Roma.

Sondando soluzioni "interne", Inzaghi potrebbe affidarsi a Luiz Felipe Marchi, già lanciato dal tecnico ma ancora acerbo per sfide di un certo spessore. Inutile parlare di altri Primavera, ancora più impreparati dell'ex Salernitana. Convince poco anche Martin Caceres, attualmente all'Hellas Verona ma riportato in Italia proprio grazie ad un'operazione avviata dalla Lazio. La fragilità dell'uruguayano non entusiasma infatti Inzaghi, che vorrebbe un profilo difensivo di più sicuro affidamento, ottimo a tamponare una situazione che potrebbe seriamente pregiudicare i piani della società capitolina.