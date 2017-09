Verona - Lazio in diretta, LIVE Serie A 2017/18 (15:00)

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Hellas Verona-Lazio, match valido per la sesta giornata del campionato di Serie A TIM edizione 2017-2018, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 15:00 - verrà fischiato dall'arbitro Massimiliano Irrati.

Diretta Hellas Verona-Lazio

QUI HELLAS VERONA

La sfida contro la Sampdoria, terminata sul risultato di 0-0, non ha restituito al tecnico Fabio Pecchia quelle risposte che proprio lui aveva chiesto alla squadra per allontanare le tante critiche di un ambiente non contento dopo un avvio di stagione che ha visto gli scaligeri un po' troppo arrendevoli.

Tuttavia, una parte dei segnali mandati dalla squadra sono apparsi positivi. In particolare in difesa; in attacco, invece, è crisi per l'ex Milan Giampaolo Pazzini, che ha siglato solo un gol per ora, peraltro inutile e su rigore (nella sconfitta per 1-3 contro il Napoli, nella quale il centravanti era partito dalla panchina).

A complicare ulteriormente la situazione una sfida difficile, in particolare dopo una sconfitta per 1-4 in seguito alla quale gli odierni avversari vorranno sicuramente reagire. Non sarà a disposizione per tentare quest'impresa Bessa, che si aggiunge ad una lista che prevedeva già Franco Zuculini, Ferrari, Felicioli, Brosco e Bianchetti come indisponibili.

Fabio Pecchia dovrebbe puntare su un 4-3-3. Nicolas fra i pali vedrà Caracciolo ed Heurtaux davanti a lui, con l'ex Juventus Caçeres (o Fossati) e Souprayen terzini. A centrocampo Bruno Zuculini, Buchel e Valoti dovrebbero essere i titolari, in avanti ballottaggio Verde-Kean per il posto alla sinistra di Romulo e Pazzini.

Live Hellas Verona-Lazio

QUI LAZIO

Il poker subito all'Olimpico fa già parte del passato per Inzaghi, costretto da un sacco di assenze in difesa a reintegrare Mauricio in squadra. Sfumano così le tante idee circolate in settimana dalla lista svincolati, da cui sembrava Lotito fosse pronto ad attingere per evitare di dover forzare la mano con qualche giovane.

Il tecnico ha già comunque suonato la carica in conferenza stampa, dopo aver mostrato anche lui un po' d'amarezza nel post-match del turno infrasettimanale, quando aveva parlato tanto anche degli episodi del duello, ritenendo la sconfitta particolarmente sfortunata ed influenzata dagli infortuni, che incideranno anche oggi.

Non ci saranno infatti Wallace, De Vrij, Bastos, Basta, Felipe Anderson, l'attesissimo Nani ed è in dubbio soprattutto Sergej Milinkovic-Savic, reduce da un affaticamento e uomo-chiave in questo particolare inizio d'annata. Senza il serbo, potrebbe cambiare addirittura tutto il sistema di gioco della squadra...

Che passerebbe ad un 3-5-1-1. Simone Inzaghi confermerebbe Strakosha fra i pali con Luiz Felipe, l'adattato Lucas Leiva e Radu come centrali. La linea mediana sarà composta sicuramente da Marusic, Murgia, Parolo e Lulic; per l'ultimo posto, è ballottaggio fra il favorito Jordan Lukaku e appunto Milinkovic-Savic, con il quale si passerebbe al 3-4-2-1. Più avanti poi Luis Alberto a sostegno del fondamentale Immobile.

Diretta live Hellas Verona-Lazio

STATISTICHE

21 le volte in cui queste due squadre si sono sfidate al Bentegodi: 9 le vittorie di casa (l'ultima addirittura per 4-1 nella stagione 2013-2014), 3 i pareggi e 3 le sconfitte dei veneti (la più recente corrisponde all'ultimo confronto fra le due squadre in questo stadio, con vittoria delle Aquile per 1-2 con gol decisivo di Parolo).