Lazio - Zulte Waregem in diretta, LIVE Europa League 2017 (0-0)

Buon pomeriggio amici lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta testuale, live ed online, di Lazio - Zulte Waregem in diretta, incontro valevole per la seconda giornata della fase a gironi dell'Europa League 2017/18. La Lazio di Simone Inzaghi ospita i belgi dopo aver vinto la gara d'esordio in terra d'Olanda, in casa del Vitesse per 3-2, mentre gli ospiti sono stati travolti in casa per 5-1 dal Nizza di Mario Balotelli. Da Andrea Bugno e dalla redazione calcio di Vavel l'augurio di una piacevole serata in nostra compagnia.

Marco Parolo in azione - Foto Ss Lazio

Seconda fatica europea per la Lazio di Simone Inzaghi, che dopo aver confermato la sua crescita in campionato punta a confermarsi anche oltre i confini dello stivale. Dopo l'affermazione in terra d'Olanda sfida leggermente più agevole sulla carta contro i modesti belgi dello Zulte Waregem, terzi della classe nel campionato belga e reduci da una discreta serie positiva di risultati: tre le vittorie consecutive tra campionato e coppa nazionale che hanno fatto seguito alla cinquina rimediata in casa in Europa League dal Nizza.

Due percorsi diametralmente opposti quelli che attendono Lazio e Zulte Waregem in questa Europa League. Se i padroni di casa capitolini vogliono la qualificazione al turno ad eliminazione diretta e, verosimilmente si giocheranno il primo posto nelle due sfide dirette contro il Nizza, i belgi di Dury chiedono alla competizione di formare e far crescere i propri giovani, molti dei quali alla prima esperienza in campo internazionale: dal centravanti serbo Saponjic ad Olayinka, passando per Doumbia, diciannovenne mediano ivoriano.

Olayinka, uno dei migliori talenti dello Zulte - Foto ESSEVEE - SV Zulte Waregem

Gara che si giocherà a porte chiuse a causa dei cori razzisti del match di Praga verso Costa, giocatore di colore dello Sparta, in occasione della sfida andata in scena nella passata stagione. Aspetto da non sottovalutare per la Lazio, con Inzaghi che ci ha tenuto a sottolineare ieri sera in conferenza stampa: "Ho già avvertito i ragazzi, sarà un po' strano, sono cose che non dovrebbero capitare, ma succedono. Dispiace perché saremmo stati aiutati dalla nostra gente in una gara che ha delle insidie". Inoltre, il tecnico piacentino ha tenuto in guardia i suoi dagli avversari: "Affrontiamo una squadra organizzata e con giocatori di qualità dalla metà campo in su. Dovremo giocare con concentrazione".

Le ultime di formazione

Inzaghi deve far fronte all'emergenza infortuni, soprattutto in difesa, dove De Vrij osserverà un altro turno di riposo. Il tecnico piacentino confermerà il terzetto visto al Bentegodi contro il Verona, con Patric, Luiz Felipe e Radu davanti a Strakosha. Marusic e Lukaku gli esterni di centrocampo, mentre con Di Gennaro regista in mezzo ci saranno Parolo a destra e Murgia dalla parte opposta. Non riposa nemmeno Luis Alberto, con Palombi e Nani che vanno in panchina così come Immobile. Caicedo di punta.

Risponde Dury con il 4-4-1-1 - assente De Sart a centrocampo - nel quale Kaya sosterrà Saponjic di punta. Due linee a quattro molto strette, De Pauw e Olayinka gli esterni di mediana con Coopman e Doumbia al centro. De Fauw ed Hamalainen invece i terzini che agiranno ai lati di Derijck e Heylen. In porta il nostro Leali.

Leali il giorno della firma del contratto con lo Zulte - Calciomercato24

Le probabili formazioni

Lazio (3-5-1-1) - Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Radu; Marusic, Parolo, Di Gennaro, Murgia, Lukaku; Luis Alberto; Caicedo. All: Inzaghi.



Zulte Waregem (4-4-1-1) - Leali; De Fauw, Derijck, Heylen, Hamalainen; De Pauw, Coopman, Doumbia, Olayinka; Kaya; Saponjic. All: Dury.