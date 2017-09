Google Plus

Europa League, le formazioni ufficiali di Lazio - Zulte Waregem - Foto Ss Lazio

Tutto pronto all'Olimpico di Roma per la seconda giornata della fase a gironi dell'Europa League 2017/18. La Lazio di Simone Inzaghi, reduce dalla bella vittoria ottenuta in terra d'Olanda contro il Vitesse, affronta lo Zulte Waregem, fanalino di coda del gruppo che ha rimediato un pesante 5-1 nella gara d'esordio contro il Nizza. Il tecnico piacentino dell'aquila capitolina va a caccia stasera di ulteriori conferme, soprattutto da quei giocatori che, in vista del prosieguo della stagione, devono dimostrare di valere un posto nelle rotazioni del mister. Quando manca poco meno di un'ora all'inizio della sfida, i due tecnici hanno ufficializzato le rispettive scelte di formazione.

Tutto confermato nella Lazio con Murgia e Parolo ai lati di Di Gennaro in cabina di regia. Lukaku e Marusic gli esterni, Luis Alberto a ridosso di Caicedo di punta. Nani in panchina con Immobile, mentre in difesa Patric, Luiz Felipe e Radu davanti a Strakosha.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Radu; Marusic, Parolo, Di Gennaro, Murgia, Lukaku; Luis Alberto; Caicedo. All: Inzaghi

Cambia qualcosa Dury, che schiera i suoi con un 4-3-3 che verosimilmente in fase di non possesso diventerà un 4-5-1 molto stretto tra i reparti. Kastanos e Coopman davanti ai lati di Iseka, mentre Doumbia guiderà la mediana con De Pauw e Derjick.

Zulte Waregem (4-3-3): Leali; De Fauw, Baudry, Heylen, Hamalainen; Derijck, De Pauw, Doumbia; Coopman, Leya Iseka, Kastanos. All. Dury.