Lazio, chi farà posto a Felipe Anderson?

Tra quindici, massimo venti giorni, Felipe Anderson sarà pronto per tornare in campo e vestire nuovamente la maglia della Lazio mettendo Simone Inzaghi di fronte ad una dura scelta: chi togliere per fare spazio al brasiliano? Le possibili soluzioni per il rientro dell'esterno verdeoro non sono molte e principalmente sono tre.

La prima, nelle idee pre-stagione di Inzaghi, è certamente Luis Alberto. Lo spagnolo ha trovato spazio in prima squadra durante questo avvio di campionato proprio per l'infortunio del brasiliano, ma nel corso di questi due mesi ha dimostrato di valere la maglia da titolare che indossa. L'ex Liverpool ha già messo a segno tre reti e contribuito con assist decisivi ad altre tre ed al momento appare insostituibile nello schema della Lazio, tanto che ha giocato tutte le partite dei biancocelesti dalla Supercoppa ad oggi. Lo spagnolo occupa lo slot perfetto per Felipe Anderson, la seconda punta libera di spaziare attorno ad Immobile, ma al momento togliere Luis Alberto dallo schema di Inzaghi appare una mossa folle e non rispettosa di quanto fatto vedere dall'iberico in questo scorcio di campionato. Nel caso in cui Inzaghi sceglierà questa via, lo schieramento biancoceleste diventerà in tutto e per tutto simile al 3-5-1-1 visto nel finale della scorsa stagione, con Immobile e Felipe Anderson ad agire sul fronte offensivo.

Il possibile 11 con Felipe Anderson al posto di Luis Alberto | Vavel via Footballuser

La seconda opzione, già sperimentata nel corso della passata stagione, è quella di abbassare Felipe Anderson sulla fascia destra, al posto di uno tra Basta e Marusic. In questo caso lo schieramento laziale sarebbe certamente a trazione anteriore, avendo contemporaneamente in campo il brasiliano, Luis Alberto, Immobile e Milinkovic-Savic. Per questo motivo questa soluzione, probabilmente, non sarà la più utilizzata, venendo scelta solo in casi di svantaggio a partita in corso o di netto sbilanciamento delle forze in campo a favore dei biancocelesti. Ovviamente, in caso d'adozione di questa soluzione, sarà richiesto in primis a Luis Alberto di sacrificarsi maggiormente, ma anche di diminuire le scorribande offensive a Milinkovic-Savic, sperando che tutto ciò non limiti l'imprevedibilità laziale.

Il possibile 11 con Felipe Anderson al posto di Basta | Vavel via Footballuser

La terza opzione è forse una delle più percorribili e prevede l'abbassamento di Luis Alberto sulla linea dei centrocampisti, escludendo quindi uno tra Parolo e Lucas Leiva, posto che Milinkovic-Savic risulta intoccabile. Con questo spostamento dello spagnolo a metà campo, Felipe Anderson riprenderebbe il posto alle spalle di Immobile, mantenendo invariato l'equilibrio della squadra. Questa soluzione, forse, è la migliore per Simone Inzaghi che così avrà l'occasione di far riposare i propri uomini di metà campo per averli freschi fino alla fine della stagione, quando i punti cominceranno a pesare doppio.