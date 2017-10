Lazio, i convocati per il Nizza: assente Marusic

A caccia di maturità. La Lazio approccia alla sfida contro il Nizza, prima della classe nel girone di Europa League in coabitazione con i biancocelesti, con la voglia di continuare a far bene anche lontano dai confini italiani. Simone Inzaghi carica i suoi, chiede fame ed ambizione, senza accontentarsi di quanto fatto fin qui, con la qualificazione che arrivati a questo punto dovrebbe essere già ampiamente in cassaforte.

Non basta, perché i capitolini che viaggiano verso la trasferta in terra nizzarda ambiscono a qualcosa in più, a mettere lo sgambetto a Balotelli e compagni e prendersi anche il primato. Ciò nonostante il tecnico piacentino ruoterà gli interpreti a sua disposizione così come ha già ampiamente fatto nelle prime due giornate, dando un occhio di riguardo anche alla sfida di domenica contro il Cagliari.

A poche ore dalla sfida dell'Allianz Riviera il tecnico dei laziali ha diramato la lista dei convocati per la gara di stasera. Unico assente Adam Marusic, che ha svolto lavoro differenziato in questi giorni e verrà risparmiato. Probabile il debutto dal primo minuto con la maglia della Lazio di Nani.

Qui per le ultime di formazione.

Questa la lista dei convocati.

Portieri: Guerrieri, Strakosha, Vargic;

Difensori: Bastos, de Vrij, Luiz Felipe, Patric, Radu;

Centrocampisti: Crecco, Di Gennaro, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Milinkovic, Murgia, Parolo;

Attaccanti: Caicedo, Immobile, Nani.